IMAM 45 GODINA I ZALJUBLJENA SAM U MLADIĆA OD 21: Ispovest OČAJNE žene koja je ŠOKIRALA svet, a odgovor koji je dobila NIJE JOJ SE SVIDEO

U redovnoj rubrici "Draga Didri" britanskog "Sun" jedna čitateljka se obratila sa pričom o tome kako je zaljubljena u dečka više nego dvostruko mlađeg od sebe.

"Plašim se da mu kažem, jer ako se on ne oseća isto, mogla bih da izgubim veoma dobrog prijatelja, i mislim da bi me to povredilo još više. Ja imam 45. Taj momak ima 21, ali je veoma zreo za svoje godine. Sreli smo se pre godinu dana u lokalnoj teretani.

Slažemo se odlično i pričamo o svemu i svačemu. On kaže da sam mu kao druga mama. Često poslovno putujem, ali on kontaktira sa mnom i kada smo razdvojeni. Mnogo razmišljam o njemu, a znam i da on razmišlja o meni jer mi je rekao. Naše šale često liče na flert, a četovi su nam puni seksualnih aluzija. Svaki put kad ga vidim ili kad mi pošalje poruku, srce mi zakuca jače. Da li da se usudim da mu kažem?"

Didrin odgovor glasio je ovako:

"Velika razlika u godinama se može prevazići. Ali, poslušaj šta ti ovaj čovek kaže. On te vidi više kao drugu mamu, a ne kao potencijalnog partnera. Ako je tvoje srce zaista privlači njemu, možda osećaš da moraš da mu kažeš. U tom slučaju bi bar znala kako zaista stoje stvari, ali rizik je da će on ustuknuti.

Predlažem ti da pričekaš neko vreme i vidiš da li će se tvoja osećanja primiriti, i da li ćeš moći da ga posmatraš više kao sina".

