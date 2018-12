OSRAMOTILA SAM SE NA SVOM VENČANJU, SVE ZBOG DRUGARICE: Izbacila sam i nju i DECU sa ceremonije, ispala UŽASNA mlada, a evo šta je bilo na KRAJU!

Anonimna žena napisala je kako je drama nastala kad su se porodična prijateljica i njen suprug pojavili na venčanju - sa decom. Pokušala je sve da izvede mirno i s taktom, ali nije joj uspelo.

“Samo da budem jasna, na svim pozivnicma stajalo je da deca nisu pozvana na svečanu večeru. Ona i suprug pojavili su se s bebom i detetom starim između tri i četiri godine. Da su ih doveli samo na ceremoniju venčanja, to bih još prihvatila. No s njima su stigli i na slavlje, iako sam se do samog kraja nadala da će decu neko pokupiti nakon venčanja", ispričala je.

foto: Profimedia

Deca su pravila buku i nered i svoju planerku venčanja poslala je da ih pita imaju li u planu nekoga da pozovu da dođe po njihovu decu. Ubrzo se razvila rasprava pa je i mlada ušla u priču.

Ponovila je gostima da se radi o događaju bez dece, kao što je jasno naznačila na pozivnicama. Uskoro su se u sve uključili i muževi i stvari su se zahuktale.

foto: Profimedia

"Tad sam konačno pukla i rekla im da bi trebali da odu, što su, sva sreća, napravili bez puno buke. Svejedno, cela scena je bila neverovatno sramotna, što je tačno ono što sam htela da izbegnem", rekla je i dodala da je žalosna što je njeno večanje pomalo pokvareno incidentom.

Korisnike društvenih mreža pitala je li se možda ona ponela loše, no komentatori su složno stali na njenu stranu i pokušali da je uteše.

"Povratne informacije koje sam dobila na pomogle su mi da ne osećam grižu savest. Shvatila sam da nemaju svi jednake ideje o tome što je taktično i primereno", zaključila je mlada.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Daily Mail, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir