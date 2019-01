SPAVAO JE SA 150 MUŠKARACA, PA GODINU DANA PROVEO U CELIBATU: Iskustvo ga je prosvetlilo, tvrdi da više nije GEJ, a evo kakvu ženu traži da izgubi NEVINOST! (FOTO)

Dominik Hilton (27), koji je spavao sa 150 muškaraca, tvrdi da je tokom jednogodišnje pauze od seksa shvatio da je ipak heteroseksualan.

On se sa 14 godina "otkrio" i tada nije imao nikakve sumnje da će se jednog dana venčati sa muškarcem. Od 18. do 19. godine radio je kao eskort, a onda se kao samoproglašeni "serijski monogamista" srećno smirio sa stalnim momcima. Međutim, nakon što je raskinuo sa svojim zadnjim dečkom, na Božić 2017. godine, odlučio se za radikalnu novogodišnju odluku da provede 2018. godinu u celibatu i razmisli o svemu.

Sada, nakon godinu dana bez seksa, Dominik se vratio u svet upoznavanja novih partnera, no s jednom velikom razlikom. Naime, tvrdi da ga zanimaju isključivo žene. Opovrgava da je biseksualan jer ga muškarci više nimalo ne privlače.

"Seks je bio uvek nešto u čemu sam uživao, ali prošle godine ta seksualna privlačnost prema muškarcima jednostavno je nestala. Da ste me u prošlosti pitali može li osoba promeniti svoju seksualnost, rekao bi da ne može - ja sam živi dokaz da to možete", tvrdi on.

Ispričao je kako se promena seksualne orijentacije dogodila postupno, a ne odjednom, te da trenutno traži devojku za dugu vezu: "Seks sam imao sa muškarcima, ali ne i sa ženama, pa želim da nađem otvorenu devojku s kojom mogu izgubiti nevinost."

U jednom trenutku on je počeo da čita o celibatu i tome kako je to mnogim ljudima pomoglo da izgrade samopouzdanje, umanje anksioznost, postanu energičniji i nauče nešto o sebi. Dominik je priznao da mu je prvih par meseci bilo teško, ali je ostao odlučan. Nakon nekog vremena poriv je počeo da nestaje. Slobodan od teskobe zabavljanja, imao je više vremena za sebe.

Bio je na odmoru s prijateljem kada je primetio da mu više nije bilo do priče o momcima. Razmišljao je o mogućnosti da je biseksualan, no muškarci mu jednostavno više nisu bili privlačni.

"Reći svima da sam heteroseksualan bilo je kao da se ponovno otkrivam, ali moji najbliži bili su podrška i želeli su samo da sam srećan", ispričao je Dominik je promenio način oblačenja i ponašanja.

Kada bi devojkama otkrio da je pre bio gej, razgovor bi često zamro. Nijedna nije bila nepristojna, već bi samo prestajale s razgovorom.

"Rekao sam jednoj devojci koja me je na kraju blokirala sat vremena pre nego što smo izašli, što je bilo bolno. Mnogi ljudi ne razumeju i misle da sam gej, ali to je faza. Ne sumnjam da sam sada heteroseksualan", tvrdi Dominik koji preporučuje celibat svima koji se osećaju izgubljeni.

Kurir.rs/DailyMail, Foto: Printscreen/Facebook

Kurir

Autor: Kurir