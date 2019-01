UPOZNALA JE 20 GODINA STARIJEG BOGATAŠA I DOBILA SVET NA DLANU: Sa hirurgom je išla svuda, dobijala SKUPOCENE poklone, imali su najžešći SEKS, a ovako je otkrila da je ISKORIŠĆENA!

Šarlot radi u prodaji u jednoj kompaniji, a poslednje četiri godine živi u Australiji. Upoznala je hirurga (44) koji joj je pokazao neki sasvim drugi svet, ali se na kraju desilo nešto neočekivano.

Ona tvrdi kako nikada do tada nije bila u vezi sa starijim muškarcem, no razlika od 20 godina nimalo joj nije smetala. Bila je zaljubljena. Neretko su ih čudno gledali dok su bili zajedno u javnosti, no nikome od njih dvoje to nije smetalo. Skromna devojka bila je zasipana skupim poklonima koji su joj pristizali u kompaniju gde je radila, a više od nje bile su uzbuđene njene kolegice koje su jedva čekale da vide šta je sledeće.

Seks je bio odličan, ali ona je počela da otkriva kako je njen partner poprilično dominantan i u seksualnom, ali i u drugim sferama života. Kontrolisao ju je koliko god je mogao, a u spavaćoj sobi voleo je da naređuje. Morala je da mu šalje svoje fotografije dok je bila s prijateljicama, neretko je tražio i one bez odeće. S obzirom na to da je često putovao, slanje fotografija bilo je nešto što je nije previše uznemiravalo.

Njeni snovi raspršili su se u trenutku kada je saznala da uspešni muškarac ima verenicu s kojom je već pet godina u vezi. Ona je u to vreme boravila u Njujorku, pa je Šarlot ostala u razočaravajućem saznanju da se njen partner zapravo samo koristio njenim društvom kako bi se zabavio dok se njegova verenica ne vrati. Sada njen bivši partner boravi sa svojom verenicom u stanu u kom su donedavno njih dvoje provodili strastvene noći.



