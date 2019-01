PROMENILA JE 7 PROFILNIH FOTKI ZA 14 DANA! Evo kojom je privukla 87 muškaraca za seks, a kojom čak 43 bogataša! NE ŽALE NOVAC KADA JE ONA U PITANJU (FOTO)

Hejli Lijana gazi tridesete i ne misli na sutra zbog bogatih i oženjenih muškaraca koji ne žale para kada je ona u pitanju! Kako tvrdi, njihove žene znaju za nju, ali ne mare mnogo. Sve ih je upoznala preko sajta i uživa sa njima kad god joj se ukaže prilika za to i ništa više.

Međutim, zbog eksperimenta koji je sprovela dostigla je zvezde! Njeni trikovi za privlačenje određenog profila muškarca raspametili su žene širom sveta. Na ovaj način, s druge strane, ona je shvatila šta muškarci žele, a svoje znanje rado je podelila.

Tokom eksperimenta, ona je provela dve nedelje u transformaciji svog izgleda od plavuše koja voli da izlazi po žurkama, preko obdarene brinete do zečice iz teretane. Pronašla je najviše muškaraca kada je bila ona prava, a par muškaraca javilo joj se i kada je objavila fotografije na kojima nosi naočare, jer je izgledala više kao intelektualka.

"Ukoliko želite nekog bogataša, plava kosa je onda obavezna. To je privuklo mnoge muškarce sa parama koji su hteli da me odvedu na večeru i vino pre nego me odvuku u krevet", kaže ona.

Dva stajlinga koja nisu pokazala gotovo nikakve rezultate su onaj u kome je nosila naočare i onaj kada nije imala na sebi ni trunku šminke. Ukoliko želite samo seks, savetuje da naglasite dekolte, nabacite osmeh i izgledate kao da ćete svakog trenutka da prasnete u smeh.

"Koristite i neke fotgrafije na kojima izgledate mlađe kako biste sakrili vaše prave godine, jer svi to na društvenim mrežama rade", ističe ona.

Kada je bila brineta imala je 87 udvarača koji su najčešće tražili seks. Ovo joj je bio ubedljivo najupečatljiviji stajling, a prilazili su joj i mlađi muškarci koji se nisu libili da joj šalju smele fotografije. Kao zabavna plavuša osvojila je 43 udvarača i to su bili bogati stariji muškarci. Bez sumnje bilo je tu oženjenih starijih muškaraca koji su tražili samo dobru zabavu.

Jednog od njih, pak, kontaktirala je i sa njim provela divan vikend u Marbelji.

Kao zečica iz teretane je osvojila 25 udvarača koji su bili u potrazi za društvom. Istakla je da je dosta muškaraca spremno da se sa nekom devojkom upozna u teretani za razliku od upoznavanja u restoranima koja su polako izbledela.

Kao ona, bez ikakvih trikova, privukla 32 udvarača koji su bili u potrazi za ljubavi. Istakla je da uživa u razgovorima sa starijim i pametnijim muškarcima, a kako bi ih privukla objavila je fotografije cele figure.

Kada je nosila naočare javilo joj se samo 4 muškaraca. Iz tog razloga savetuje da na slikama koje kačite na internet izbegavate nošenje naočara. Kao poslovna žena imala je nešto veći uspeh i dobila je po poruku od 8 momaka. Iako je mislila da će ovako da privuče uspešnije muškarce ipak je privukla samo nekoliko dosadnih i uštogljenih.

Kada je objavila fotke bez šminke niko nije hteo da je startuje! Izgleda da na internetu niko ne želi da vas vidi onakve kakvi ste zaista. Istakla je da ipak treba



malo ulepšati profilne fotografije ukoliko želite da privučete nekoga putem društvenih mreža.

Kurir.rs/Dailymail/Foto: Facebook printscreen

Kurir

Autor: Kurir