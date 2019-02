ODLUČILA SAM DA PROBAM ULTRAPOPULARNU KETO DIJETU! Posle 10 DANA evo šta mi se sve desilo: Novčanik mi je PRAZAN, a MOJE TELO...

Prošli su praznici i ja sam shvatila da u polovinu garderobe koje imam ne mogu da uđem, a da ne pričam o tome što su mi prošle godine u isto vreme neuporedivo bolje pristajale. Jasno vam je - moji kilogrami su se taložili mesecima dok nije došlo do alarmantne situacije, a ona se zove nezadovoljstvo sobom i opsesivno razmišljanje o tome kako sam ne tako davno izgledala daleko, daleko bolje.

Nešto se moralo preduzeti i to drastičnije od onoga što sam proteklih tri, četiri meseci uobičajavala, a to je izbacivanje belog brašna i belog šećera iz ishrane i uvođenje njihovih zdravijih "rođaka" poput speltinog i ovsenog brašna, te meda i stevije. Ovaj način ishrane me, moram da priznam, nije gojio, sem kada bih se opustila i zaboravila na njega kao što se desilo tokom prazničnih dana i odlaska na jednu, drugu... petu slavu, ali nije doprinosio ni tome da se moja figura postane vitkija.

Bilo kako bilo, rešila sam da konačno stanem na put kilogramima, ali i nekim navikama kao što su neprestana potreba da svakih sat, dva vremena nešto strpam u usta, makar to bila i jedna grisina.

Kako ceo život variram sa kilogramima, i isprobala sam zavidan broj režima ishrane, nije bilo mnogo dileme - izbor je pao na jednu od retkih dijeta koju nisam probala, keto dijetu.

Keto dijeta je bila moj izbor iz nekoliko razloga, pre svega jer nije bazirana na gladovanju i što daje priliku da pojedeš vrlo ukusan i obilan obrok, ali i zbog brzine rezultata. Isto tako je praktična jer ne zahteva komplikovanu pripremu, i kada ti se ne kuva jednostavno možeš da pojedeš malo pršute i sira, ili čak odeš i u restoran i jedeš kao čovek porciju ćevapa na kajmaku.

Imala sam plan (a i dalje ga imam) da na ketogenom načinu ishrane budem sve dok ne skinem tačno 10 kilograma i bar oko pet centimetara u obimu struka i butina, a verujem da me do toga deli još otprilike dve do tri nedelje.

Juče je bio moj deseti dan na keto dijeti i pretpostavljam da će me svaku nutricionista nagrditi, ali moja iskustva su prilično dobra. Na početku bih istakla da je ovakva ishrana rešila možda i najveći problem koji sam imala, a to je neprekidno nadimanje od got

ovo svakog obroka koji bih unela u toku dana.

Takođe, posle kratkog vremena izgubila sam potrebu da neprestano nešto grickam i svela svoju ishranu na dva obroka dnevno i dve užine. Zanimljivo je i da sam sem u jutarnjim časovima, tokom čitavog dana lišena osećaja gladi, a ako bi se i javio - brzo bi utihnuo. Često se desi da jedem prosto zato što znam da tako treba ili iz gušta, a ne jer sam zapravo gladna.

Kada je o kilogramima reč, vaga kaže da sam se oprostila od 3,5 njih, dok mi je struk tanji za 3 centimetara, što je slučaj i sa obimom stomaka, dok se obim butina smanjio za nešto više od jednog centimetra.

Naravno da postoje i negativni aspekti ove dijete, a svode se na priličnu jednolikost u ishrani, ako nemate vremena da se zaista pozabavite keto kuvanjem, finansijsku potrošnju koja nije zanemarljiva, potpuno opraštanje od šećera i kafe sa mlekom, stalno računanje unosa ugljenih hidrata, proteina i masti, i "preživljavanje" keto gripa.

Ako se pitate šta je keto grip, to je stanje u koje naše telo upada posle nekoliko dana ovakve ishrane, a kada osećamo glavobolje, malaksalost, uopšte uzev u grozničavom smo stanju. Nisam ostala pošteđena ovakve sudbine, pa sam se dva dana zlopatila sa gorušicom i užasnim bolom u glavi, a moja glad za šećerom bila je tolika da sam bila uverena da ću odustati. Spasla me je šolja kafe sa bademovim mlekom koje sam tad otrčala da kupim, koje je moguće piti na keto dijeti s obzirom da ima zanemarljiv broj ugljenih hidrata, ali je skupo kao sam đavo, pa ako nemate dublji džep, jasno vam je da neće biti tako često na vašem meniju.

Moja ishrana trenutno se bazira uglavnom na pilećem belom mesu, jajima do besvesti, slanini, pršuti, rukoli, zelenoj salati, gorgonzoli, čedar siru, povremeno feti i pljevaljskom siru, maslinama, svežoj kupus salati, nešto malo spanaća i orašastim plodovima, kao i litrama turske kafe i čaja od nane. Imajte na umu da je celokupni spisak keto namirnica ipak daleko širi, i uključuje i brokoli, paprike, avokado i još nekoliko važnih namirnica.

Keto ishrana podrazumeva raznovrsne specijalitete ako je izučite i možete pripremati najrazličitije obroke, čak i keto picu sa testom od karfiola, kao i lažne čokoladne i rafaelo kuglice, ali je to dimenzija u koju nisam zalazila, pre svega zbog nedostatka vremena. Verujem da je na taj način lakši i manje dosadan za sprovođenje, i svakako znači šarenolikiju ishranu.

Moj zaključak, bar do sada, jeste da je ketogena dijeta dobra i daje rezultate, ali da je za sladokusce ipak "smrt" i da nas lišava važnih i lepih stvari u ishrani poput voća i mnogo vrsti povrća. No, lepota ima svoju cenu, a ja sam sada spremna da je platim i zaboravim na poslastice i slane zanimacije na neko vreme!

