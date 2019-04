PREVALILA JE 40, A ONDA SU MUŠKARCI NJENIH GODINA ODUSTALI OD NJE! Postala je kuguarka i sad OVAKO PROVODI VREME! Hit ispovest ove žene ZAPREPASTILA JAVNOST!

Melani Hamlet ima 41, a kako muškarci njenih godina nisu zainteresovani za izlaske s njom, postala kuguarka. Zabavljajući se isključivo sa mlađim muškarcima, kako kaže, shvatila je da intimni odnosi mogu da budu daleko bolji i više ni sama nije zainteresovana da izlazi sa muškarcima koji imaju 40 i više godina.

"Ja nisam želela da postanem kuguarka, ali je izgleda da su društvene mreže pune usamljenih 'mladunaca'. Nikad u životu nisam imala ovoliko seksa i to dobrog seksa", ističe ona, koja za sebe kaže da ima seksualni apetit prosečnog pubertetlije.

Spisateljica je ukazala i na to da postoji još mnogo dobrih stvari u zabavljanju sa mlađim muškarcima.

"Mlađi muškarci su progresivniji, imaju manje emotivnog tereta i vole da se zabavljaju sa ženama koje su pune samopouzdanja, znaju šta žele i ne boje se da im kažu šta da rade. Nikada se nisam osećala toliko seksi i privlačno", ispričala je ona.

Melani je, inače, bila zabrinuta da će sa 40 postati u potpunosti nevidljiva za muškarce. Ona je priznala da je nevidljiva za muškarce njenih godina koji imaju neku drugu ciljnu kategoriju. Postala je toliko isfrustrirana da više nije ni proveravala poruke na društvenim mrežama koje su osmišljene za upoznavanje i muvanje. Zato je i rešila da pomeri starosnu granicu za muškarce i spusti je na 25.

Tada su ponude počele da pristižu sa svih strana!

Inače, ona je napomenula da je bila veoma iznenađena time što su je duplo mlađi muškarci tretirali duplo bolje od onih koji su njenih godina. Više su, kaže, feministi i otvoreni u seksu nego stariji. Izvesni Francuz star 27 godina spremao joj je nedavno večeru i servirao sos koji je nazvao njenim imenom iako su se dogovorili da će njihova veza biti samo seksualna.

Sada nije sigurna da li bi se ikada više zabavljala sa muškarcima koji imaju 40 i više godina. Oni su postali "previše stari da bi je pratili". Njen poslednji dečko sa kojim je bila u ozbiljnoj vezi bio je 9 godina mlađi od nje i zahvaljujući njemu i njihovom odnosu shvatila je da ne mora da brine što je ljudi nazivaju kuguarkom jer voli mlađe muškarce.

"Rešila sam da prihvatim to što me smatraju kuguarkom. To mi je najbolja odluka ikada, a sve što je trebalo da uradim je da se rešim mizoginije koja me je obuzimala. Preporučujem tako nešto svima", zaključila je Melani.

