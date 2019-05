UBLAŽITE SIMPTOME PROLEĆNE ALERGIJE: Ovo će da zaštiti vašu sluzokožu!

Srebro kao lek u ljudskoj upotrebi je još od davnina. Srebro se koristilo kao najjači prirodni antibiotik. Zbog svojih pozitivnih dejstava na ceo organizam, srebro i danas ima široku primenu u svakodnevnom životu. Širok spektar delovanja i visoka efikasnost čini ga savršenim izborom za prevenciju mnogih oboljenja.

Šta je nano koloidna srebrna voda? Nano koloidna srebrna voda predstavlja nano čestice čistog srebra u demineralizovanoj i redestilisanoj vodi. Zbog svojih izuzetno malih dimenzija nano čestice srebra su u potpunosti sjedinjene sa vodom i ne stvaraju nikakve taloge.

Najbolji način primene srebra je u upravo u koloidnom stanju, jer su i sve telesne tečnosti upravo u ovom stanju. Osim toga, prilikom oralne upotrebe za razliku od jonske srebrne vode, u kojoj su aktivni sastojci joni srebra i čije se dejstvo završava u našem želudcu zbog stvaranja taloga srebro hlorida, nano koloidna srebrna voda prolazi potpuno neoštećena i nastavlja svoje efikasno dejstvo uništavanja patogena kroz probavni trakt i krvotok stižući i do najperifernijih delova ljudskog organizma. Na taj način se srebro u potpunosti apsorbuje i mnogo efikasnije iskorišćava.

Pošto je osnovna uloga srebra u našem organizmu jačanje imunog sistema, jer efikasno i brzo uništava patogene organizme njegov nedostatak u ljudskom telu dovodi do poremećaja u funkciji imuniteta što direktno utiče do pojave mnogih bolesti, pa čak i do malignih oboljenja. Po podacima raznih autora nano čestice koloidnog srebra uništavaju preko 600 raznovrsnih patogenih mikroorganizama, virusa i gljivica, što daleko prevazilazi mogućnosti najmoćnijih antibiotika, koji mogu da unište najviše do 10 različitih vrsta patogenih bakterija.

Čestice koloidnog srebra su toliko male da ne oštećuju organizam čoveka i veoma lako se izlučuju u roku od 24 časa. Nano koloidna srebrna voda je po ukusu slična običnoj vodi sa malo metalnog ukusa. Posle kraće upotrebe primetićete da su vam zubi postali belji, da na njima nema naslaga, da ste se rešili upale desni i neprijatnog zadaha a šanse za dobijanja novog karijesa su minimalne.

Bićete zaštićeni od epidemija gripa i respiratornih infekcija, očistićete svoj organizam od nagomilanih parazita i mikroorganizama, regulisaćete metabolizam i telesnu težinu.

Sprej za nos i sinuse predstavlja odličnu antimikrobnu i antivirusnu zaštitu nosne duplje i sinusa omogućavajući vam zdravo i lako disanje. Ovaj sprej se sastoji od izuzetno efikasnih antivirusnih i antimikrobnih nano čestica čistog srebra kao i pažljivo odabranih prirodnih biljnih eteričnih ulja koja obnavljaju i štite vaše sinuse i sluzokožu nosa od raznih neugodnih infekcija, iritacija i alergija.

Koristi se po potrebi i u skladu sa navedenim uputstvom bez posebnih ograničenja. Preporučuje se za upotrebu kao preventiva i zaštita od raznih respiratornih infekcija i alergija, odraslim osobama i deci svih uzrasta iznad tri godine starosti, uz obavezan nadzor njihovih roditelja.

Nano Silver sprej za nos i sinuse, može se koristiti u kombinaciji sa bilo kojom vrstom lekova, jer ne proizvodi nikakve sporedne efekte koji bi na bilo koji način umanjili njihovo dejstvo. U skladu sa zakonom, ovaj proizvod poseduje atest o mikrobiološkoj i hemijskoj zdravstvenoj ispravnosti odgovarajuće akreditovane laboratorije i potpuno je bezbedan za ljudsku upotrebu.

Nano Silver sprej za grlo predstavlja izuzetno efkasno sredstvo u borbi protiv raznih adeno virusa, virusa gripa i mnogih drugih patogena koji se mogu pojaviti u usnoj duplji ili grlu. Ovaj sprej je idealna preventiva i zaštita tokom raznih respiratornih epidemija jer kolonije virusa i bakterija uništava još na samom njihovom izvorištu odnosno u usnoj duplji i grlu pre njihovog daljeg širenja u druge delove ljudskog organizma.

Higijena vaših usta biće besprekorna, a loš zadah samo neprijatna prošlost. Pored izuzetno efkasnog antivirusnog i antimikrobnog dejstva nano čestica čistog srebra, pažljivo odabrana i potpuno prirodna biljna eterična ulja deluju blagotvorno na zaštitu i obnovu sluzokože usta i grla čineći vas zdravim i otpornijim na razne vrste infekcija i alergija koje mogu biti veoma neprijatne i mogu ozbiljno ugrožavati vaše zdravlje.

Nano Silver sprej za grlo, može se koristiti u kombinaciji sa bilo kojom vrstom lekova jer ne proizvodi nikakve sporedne efekte koji bi na bilo koji način umanjili njihovo dejstvo. U skladu sa zakonom, ovaj proizvod poseduje atest o mikrobiološkoji hemijskoj zdravstvenoj ispravnosti odgovarajuće akreditovane laboratorije i potpuno je bezbedan za ljudsku upotrebu.

