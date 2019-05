KRAVU I ŽENU IZ ISTOG SELA BIRAJ! Posle ispovesti o braku sa BALKANCEM, napali je besni muškarci: Šta očekujete kad ne ulazite nevine u brak! Ali najgore je kad su žene po njoj OSULE PALJBU! (FOTO)

Ispovest žene iz Srbije o braku sa Balkancem pokrenula je lavinu komentara na portalu kurir.rs. Supruga koja je sa Kurirom podelila svoju priču, otvorila dušu kako bi skrenula pažnju na urušavanje braka kao institucije i kako treba na vreme reagovati podelila je čitaoce Kurira.

Dok su pojedine žene shvatale nesrećnu suprugu, budući da su i same prolazile kroz iste nedaće, neke su je osuđivale što je toliko trpela, pa sad kuka i plače nad sudbinom. Međutim, skoro svi muškarci, ujedinjeni, negirali su da su svi mušlarci tako nemarni prema porodici i ženi, a bilo je i onih koji su nesrećnu suprugu okrivljivali što se našla u tako nezavisnoj situaciji.

"Svi smo mi isti? Klasična frustracija žene. Ja sam živeo sa dve žene u kući sestrom i majkom i prema ženama imam najveće poštovanje na svetu, ali postoji i velika razlika između vaspitanih žena i nevaspitanih. To što vas ne vole što niste rekli mužu ja neću ovo više da radim ili samo kažete šta mislite? Plakanje na internetu ne pomaže nikom pa ni vama tako da dosta više sa pljuvanjem balkanskih muškaraca. Savršen ne postoji, previše vam je dizni studio uništio sliku o muškarcima", glasi jedan od komentara.

"Pa ti idi kod drugih ako ti se ne sviđaju Balkanci!", "Jadne vi, poštene, pa treba neko da vas poštuje koja je ušla u brak poštena mozda 1 od hiljadu. Starih tradicionalnih principa vise nema", "Ne da nisu ušle poštene, već dobrih 90 posto i sad lažu i varaju muževe", "Onda nađite nekog Japanca i stvar je rešena. Ali prava Balkanka bi i njemu našla manu", "Pa i treba te blokirati kad si posesivna", "Normalno je da budeš blokirana i telefon po šifrom", nizali su se komentari muškaraca braneći svoj balkanski mentalitet.

Međutim, jedna gospođa je pohvalila svog Balkanca: "Nisu svi isti. Moj suprug je kupao sina, presvlačio ga, vodio napolje, u vrtić. Ide u kupovinu, usisava, briše, pere sudove. Baš sve kao i ja i on meni ne pomaže jer to nije samo moja obaveza. Dete i kuća su njegovi koliko i moji, samo je normalan".

Bilo je i žena koje potpuno razumeju tešku situaciju nesrećne supruge i dali su joj podršku.

"Da, malo generalizovano, al suštinski tako. Muževima je najveći problem njegova porodica, majke, pa i sestre...i ono što “nose iz kuće”, nikad se tog ne ratosiljaju. Kažu mudra žena sve reši, ovo se ne rešava, samo promeni..."

"Moj brat ima taštu i tasta koji ga toliko hvale da je meni neprijatno. Majka mog muža je svuda govorila da bi svog sina a mog muža uvek za mene za mene zamenila ako bi morala. Kad sam radila magistarski rad, njegove sestre su mi bebu čuvale. On je kuvao i spremao bez reči. Kad ode na službeni put, čujem se sa njegovim tatom svaki dan. Daješ sebe i drugi normalni ljudi to cene. "Kravu i ženu iz istog sela biraj" - govorila je moja mama. On je iz porodive slične mojoj: po obrazovanju, imetku, ugledu i ostalom. Nisam se udala za nekog ko se drastično razlikuje od mene. I zato se poštujemo međusobno i pomažemo se familijarno. Nema surevnjivosti i pogleda ispod oka, ne postoje moji i njegovi već isključivo postojimo mi i naši", obajsnila je jedna žena gde je suštinski pogrešila nesrećan supruga, ali je veoma brzo i dobila odgovor:

"Da, Balkanci su poznati po tome što oni kuvaju u kući, a zaove po tome što trče da čuvaju snajkinu decu. Nije tvoj primer pravilo nego izuzetak. Lako je reći da treba birati, ali kad na sto primitivaca dolazi jedan normalan, onda izbora za mnoge i nema".

Da priča nesrećne supruge nije usamljen potvrdila je i Iva, koja je komentarisala i pred svima ispričala napisala svoju priču: "Moj život od početka do kraja. Identicno! Samo sam ja preselila u drugu sobu i sad se pretvaram da smo cimeri! Imam svoju decu, svoj posao, novac. Platim račune, napunim frižider, ne tražim ga da učestvuje ni u čemu, neka troši svoju platu kako god želi. Samo sam mu naglasila, ako mu padne na pamet da me istera, da skidam prozore, vrata, pločice, parket, tuš-kabinu, nameštaj i sve ostalo što sam ja kupila i platila i nosim sa sobom, a njemu ostavljam zidove jer to je jedino i dobio od svojih roditelja".

Jedan od citata o braku na internetu glasi ovako: "Šta je brak? Brak je lutrija u kojoj muškarac stavlja na kocku svoju slobodu a žena svoju sreću"!

