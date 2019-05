DEČKO JU JE BRUTALNO PRETUKAO, VIŠE NEĆE VIDETI NA LEVO OKO: Adel (31) je na početku živela bajku, a posle torture svim ženama je PORUČILA OVO!

Adel Sempl (31) svog dečka Metjua Hajesa upoznata je preko društvenih mreža, ali nije znala šta će joj se desiti jedan dan kada se vraćala iz prodavnice.

Metju je pokazao da je veoma posesivan i potužio svoju devojku da ga vara, da bi je potom udario šakom i bacio na pod, a onda nastavio da je tuče u glavu. Srećom, na licu mesta našao se zajednički prijatelj koji je odmah pozvao policiju, a Adel je završila u bolnici.

Nasilnik je osuđen na 29 meseci robije i pet godina zabrane približavanja žrtvi.

"Ja možda više nikad neću videti na levo oko, dok će on biti na slobodi za godinu i po. Samo se nadam da druge žene neće napraviti istu grešku kao ja. Ako vaš muškarac pokazuje i najsuptilnije znakove agresije u vezi, onda je zasigurno nasilnik", poručila je devojka koja u početku nije videla kako se Metju ponaša. Ipak jednom je pokazao "pravo lice" na jednoj žurki, sa koje su odmah otišli kada joj je prišao jedan dečko.

"Nekoliko dana sve je bilo u redu, a onda bi on niotkud ponovno izvadio tu temu. Nakon svađe bi mi govorio koliko me voli i kako ne može da živi bez mene. Jasno je da se samo igrao mojom glavom i to je očigledno palilo", prisetila se ona, a onda nastavila o nasilju koje je pretrpela.

"Poslednje čega se sećam to je da je on bio iznad mene i udarao me, a onda se čuo zvuk pucanja", kazala je. Adel je dobila frakturu očne duplje, a imala je i gomilu ogreborina na čelu, rukama i nogama.

"Moj život je uništen. Obolela sam od PTSP i depresije, a ponekad mi se čini da neću doživeti sledeći dan. Sve žene koje uoče da ih njihov partner preterano kontroliše, ne smeju da čekaju pre nego što bude prekasno. Ne činite grešku koju sam ja učinila", zaključila je Adel.

Kurir.rs/Dailymail, Foto: Printscreen/Facebook

Kurir