TA TVOJA NOGA JE PREVIŠE ČUDNA, NEMOJ ME VIŠE NIKADA KONTAKTIRATI: Devojka sa protezom ispričala priču o svom LJUBAVNOM životu i niko neće ostati RAVNODUŠAN! (FOTO)

Studentkinja Devon Taverner-Hejlou (20) ispričala je kako je prolazila pakao pokušavajući pronaći srodnu dušu. Prisetila se propalih izlazaka.

"Jednog momka sam upoznala putem aplikacije za upoznavanje, dopisivali smo se više od godine dana i bila sam uzbuđena što ćemo se napokon upoznati. Šetali smo parkom i pričali, i taman kada sam pomislila da je sve jako dobro prošlo, rekao je: 'Tako si lepa, to je takva šteta'. Potom je izmislio da mora da ide do toaleta i više se nije pojavio. Ostavio me u parku", ispričala je.

Malo kasnije joj je poslao poruku: "Ta tvoja noga je previše čudna. To me nimalo ne uzbuđuje, baš suprotno. Nemoj me više nikada kontaktirati."

Bila je, kaže, slomljena kada je to pročitala. Nije mogla da prestane da plače.

"Pitala sam ga može li barem da se vrati do parka i pomogne mi da pronađem put nazad, ali odgovorio je da ne želi da ima više ništa sa mnom, a potom me je blokirao. Bila sam u strašnom šoku", dodala je.

To nije bilo prvi put da joj se dogodilo nešto tako grozno zbog proteze. Naime, Devon se rodila sa retkim poremećajem, sa proksimalnim fokalnim femoralnim nedostatkom (PFFD). Drugim riječima, rođena je bez bedrene kosti. Uz to je i gluva.

"Donji deo moje leve noge je pričvršćen za kuk, a to znači da je ta noga mnogo kraća od druge pa moram nositi protezu. Svesna sam svoje noge i načina na koji govorim, a nakon nekoliko loših iskustava, jednostavno sam prestala da želim da izlazim i postala sam depresivna, iako sam po prirodi društvena i vesela", rekla je.

Jednog dana ona i njena mama odlučile su da gostuju u emisiji "21 Again" i to je nešto što joj je, kaže, potpuno promenilo život. Serijal prati živote pet majki i njihovih ćerki koje sve zajedno žive mesec dana u istoj kući. Majke su na neki način uronjene u svetove svojih kćeri, dobijaju mladalački izgled i pokušavaju da dožive i shvate ono što im ćerke prolaze, od izgleda, izlazaka, društvenih mreža do rodne i seksualne tematike.

"Zbog toga sam se osećala samouvereno, to me je izvuklo iz lošeg perioda života", rekla je ova hrabra devojka.

Prisetila se još jednog pokušaja izlaska s jednim mladićem. Došao je po nju automobilom.

"Znao je za moju protetsku nogu, ali kada je video način na koji hodam, rekao mi je da izađem iz auta. Svaki put kada bi se s nekim pokušala naći, uvek ista priča. Na kraju mi je to postalo previše pa sam odbijala upoznavanje novih ljudi", prisetila se.

"Dolazila je kući uzrujana. Njeno mentalno stanje nije bilo dobro. Srećom, postala je ona stara otkako smo bile u toj emisiji", kaže njena majka koja je devojci uvek bila uzor.

Kao mala devojčica, Devon je sanjala da pleše poput svoje majke koja je profesionalna plesačica.

Ta želja će joj se ispuniti jer je pozvana na audiciju za Kandoko Dens Kompani, savremenu plesnu družinu u kojoj plešu i ljudi sa invaliditetom i oni koji to nisu.

"Da nemam poremećaj, mislim da bih bila sportiskinja ili bih plesala balet. Ambicije su mi da pokrenem trendi magazin za mlade ljude s invaliditetom i pišem knjige za decu sa likovima koji su uprkos invaliditetu ostvarili svoje snove", kaže Devon.

