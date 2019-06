NEVEROVATNA ISPOVEST ŽENE KOJOJ SE RAK VRAĆAO 4 PUTA! Kaže da je opaku bolest pobedila pomoću KINESKE HRANE: Zbog ove RADIKALNE PROMENE postala je ŽIVI DOKAZ da su čuda MOGUĆA!

Profesorki Džejn Plant rak je bio dijagnostifikovan u 42. godini. Tada, bila je uverena da je njenoj karijeri doša kraj, kao i životu. Bila je potpuno slomljena, ali svakako, odlučila se na hrabru borbu. Bila je spremna da proba sve samo da se reši opake bolesti.

Međutim, nije mogla ni da sanja da će kroz pakao proći čak četiri puta pre nego što se u potpunoti izleči. U tome, na iznenađenje mnogih, mnogo joj je pomogla drastična promena ishrane, kao i životnog stila.

Naime, kada se razbolela i kada joj je dijagnoza postavljena po prvi put, njen muž je radio u Kini. Počeo je da pravi istraživanja o raku i shvatio je da veoma mali broj ljudi u Kini boluje od ove strašne bolesti. Otkrio je i da oni imaju poseban način ishrane. Kinezi svoju ishranu baziraju na hrani koja ima veoma mali broj masnoće, a bogatu vlaknima, koja su veoma bitna u borbi protiv raka dojke.

Takođe, Kinezi ne jedu mnogo mlečnih proizvoda. Zaključio je da je to srž problema. Džejn je rekla da je, pre nego što joj je dijagnostikovan rak, jela mnogo različitih mlečnih proizvoda.

U velikoj ispovesti, Džejn je obelodanila kroz šta je sve prošla da bi ozdravila.

"Moji prijatelji i kolege iz Kine slali su mi pisma, razglednice i različite biljne prozivode.Oni su pomoću njih izlečili rak, a kada sam videla šta su mi poslali – smejala sam se. Zaista mi je bilo neverovatno da neke od njih mogu da me zaštite, ili izleče od raka. Međutim, stalno sam se pitala: Zašto žene u Kini nemaju rak dojke? Morala sam ovo da ispitam detaljnije. Potražila sam pomoć naučnika jer sam želela da dobijem logično objašnjenje. Radili smo dugo na istraživanju, kada je neko od nas dobio ideju: 'Kinezi ne jedu mlečne proizvoda!' Prilično smo bili šokirani otkrićem, ali smo u isto vreme bili veoma uzbuđeni", pričala je ona.

"Kockice su počele da se sklapaju. Počela sam da razmišljam o svojim bliskim prijateljima Kinezima, koji su verovali da je mleko samo za bebe. O svom kolegi, koji je uvek ljubazno odbijao moje ponude za kurs iz poznavanja sireva, kao i o brojnim ljudima koji ne mogu da tolerišu mleko. Nisam mogla da se setim nikoga iz Kine ko koristi mlečne ili kravlje proizvode kako bi nahranili svoje bebe. Naime, Kinezi su se uvek čudili našem preteranom zanimanju za mleko i mlečne proizvode. Otkrili smo da je mleko glavni uzrok svih alergija, a više od 70 odsto svetske populacije ne može da svari mlečni šećer, laktozu. Pre nego što mi je postavljena dijagnoza raka dojke, konzumirala sam dosta mlečnih proizvoda; jogurt, obrano mleko, i nemasni sir, a to je bio moj glavni izvor proteina."

"Tokom hemioterapije koju sam dobila za peti put kada mi se vratio rak, morala sam da konzumiram i organski jogurt kako bi pomogao varenje i podržao razvoj dobrih bakterija u crevima. Ipak, otkrila sam da je 1989. godine, jogurt povezivan sa rakom jajnika. Dr Daniel Krejmer sa Harvarda pregledao je stotine žena sa rakom jajnika i osmislio svoju ishranu. Zbog toga sam odustala od mlečnih proizvoda u potpunosti, uključujući mleko, jogurt, maslac, i sve vrste mlečnih proizvoda. Odjednom, otkrila sam da su brojni proizvodi koje svakodnevno koristimo, kao što kolači, keks, supa iz kesice, soje, maslina i suncokretovog ulja, margarina, prepuni mlečnih proizvoda u nekom obliku.

Predložila sam doktoru ovu dijetu i, za samo nekoliko dana, moja kvrga se smanjila! Posle dve nedenje, završila sam hemoterapiju i nisam koristila ništa od mlečnih proizvoda. Kvrga je počela da me svrbi, zatim je omekšala, a onda se smanjila."

"Šest nedelja bez mlečnih proizvoda, počela sam praktikovanje meditacije za jedan sat dnevno i, iz vedra neba, osetila sam da mi je kvrga nestala. Pitala sam muža da mi pomogne, ali ni on nije bio u stanju da nađe ništa. U bolnici su mi kasnije isto rekli. Nisu mogli da nađu kvrgu. Specijalista je bio zapanjen ovim otkrićem, ali kada sam objasnila svoj tretman, on je bio prilično skeptičan. Ipak, danas, čuo sam da on koristi mape smrtnosti od raka u svojim predavanjima, pa čak i savetuje pacijentima da izbegavaju mlečne proizvode."

"Sa ove tačke gledišta, razumem odnos između raka dojke i mlečnih proizvoda kao što sam shvatila vezu između raka pluća i pušenja. Čvrsto verujem da je moje otkriće pomoglo da izlečim rak dojke, da održava ravnotežu mog hormonalnog sistema, kao i zdravlje mojih grudi. Možda će vam biti teško da poverujete da takva prirodna supstanca kao mleko zapravo može dovesti do takvih zdravstvenih problema, ali ne zaboravite da sam živi dokaz za to."

