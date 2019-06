IMA 25 GODINA I PRAVI JE MAMIN SIN! ŠTA DA RADIM? Devojka se požalila na svog partnera, a evo kakav odgovor je dobila od STRUČNJAKA!

Mlada devojka postavila je pitanje poznatoj kolumnistkinji na portalu jednog prestižnog magazina.

Ona se požalila kako se njen dečko ponaša kao da ima 5 godina, a ništa se nije promenilo od početka njihove veze.

"On ima 25 godina, ali biste pomislili da ima pet. Zajedno smo već dve godine, ali situacija nije ništa bolja nego na početku veze. Kada god može, njegova će mama naći razlog da nam se pridruži. Pored toga, često zna da me kritikuje i govori mi da je moja dužnost da ga stalno činim srećnim. Pokušala sam da razgovaram s njim o tome, ali on misli da umišljam. Šta da radim?", pitala je devojka.

Priču je započela rekavši da majka njenog dečka radi apsolutno sve za njega kao da je još dete i da je to užasava.

Kolumnistkinja je dala odgovor:

"On to ne vidi zbog toga što je na to navikao celog života. Bolje se izbori za sebe dok je vreme jer ćeš kasnije postati njegova robinja. Uvek je dobro zauizeti stav. Budi vrlo stroga s njim i jasno mu daj do znanja da sve svoje obaveze treba da delite podjednako."

