SRAMOTIŠ SPORT SUZI, NESTANI! Druga najbrža atletičarka u Americi je postala ESKORT DAMA i svi su je OSUĐIVALI! Morala sam da prođem kroz sve to da bih postala BOLJA OSOBA! (FOTO)

Suzi Fejvor Hamilton svojevremno je bila jedna od najperspektivnijih američkih atletičarki, a tri puta je bila i učesnik Olimpijskih igara, ali je svetsku slavu postigla zahvaljujući jednoj drugoj profesiji, daleko drugačijoj od one sportske!

Istina o njoj isplivala je na videlo 2012. godine kada je otkriveno da noću radi u elitnim klubovima u Las Vegasu kao "dama noći" i to pod nadimkom Keli Lundi.

"Da, radila sam kao prostitutka", jednostavno je priznala, a čitavo ovo iskustvo obelodanila je i na stranicama svojih memoara "Brza devojka: Život u begu od bolesti".

Ova 50-godišnjakinja danas tvrdi da je za sve krivac bipolarni poremećaj od kog boluje i dan danas, a kaže da ju je uništila i pogrešna dijagnoza koju su joj doktori dali pre ove. Kako dijagnoza nije bila tačna, ispostavilo se da sve vreme pije pogrešne lekove, i ističe da je to samo pogoršalo njene simptome.

"Sasvim sam sigurna da nikada ne bih postala eskort dama da nije bilo tih lekova koji su uticali da mi se poveća libido. Ma, nema nikakve šanse. Svesna sam da sam imala seksualne odnose za novac, pa kad kažem da je to sve zapravo bipolarni poremećaj, ne pokušavam da se opravdam", objašnjava ona.

Suzi se prisetila i toga kako je godinama imala problema sa samopouzdanjem, a da je sve kulminiralo 2000. tokom Olimpijskih igara u Sidneju kada je namerno pala i pravila se da je povređena tokom trke na 1.500 metara.

"Moj san o osvajanju olimpijske medalje bio je završen i umesto da završim trku, rekla sam sebi "Padni", pa sam to i uradila. U tom trenutku je sve krenulo nizbrdo. Tada to nisam osvestila, ali kasnije sam uvidela da je to bio prvi korak prema ponoru", otvorila je ona dušu, pa nastavila:

"Bila sam u depresiji i više nisam znala šta ću od sebe. Jednog sam dana rekla suprugu da moram da postaneme eskort dama i da je to jedini način ako želi da me ikada više vidi srećnu. Dugo se kolebao, ali me je na kraju podržao", priseća se ova plavuša.

Fejvorova, inače druga najbrža atletičarka na 1.500 metara u američkoj istoriji, danas je odustala od najstarijeg zanata, ali kaže da se ne stidi prošlosti.

"Okrenula sam novu stranicu u životu. Moje životno iskustvo je bogato i smatram da sam morala proći kroz svaku fazu da se izgradim i postanem još bolja osoba. Mogla sam da se okrenem kocki, drogi, alkoholu, ali ja sam izabrala seks",zaključila je.

Danas je često gost na seminarima gde ljudima pomaže kroz priču o svom iskustvu. Ona je 2005. dobila i ćerku, a i dan danas je u srećnom braku sa suprugom. Svojevremeno je u velikoj ispovesto otkrila i da je nekim čudom većina njenih bližnih ostala uz nju tokom tog mračnog perioda.

"Muž me nije ostavio. Nije mi oduzeo ćerku. Moji roditelji nisu razumeli zašto, ali su ostali uz me, voleli su me najbolje što znaju. Neki prijatelji su nestali, ali je veliki broj njih ostao, premda su bili zbunjeni. Imala sam određenu podršku u svetu atletike, ali neki su smatrali da sam osramotila ceo sport i hteli su da jednostavno nestanem. Morala sam da odustanem od svog redovnog posla jer je loše uticao na moj poremećaj. Danas je moj poremećaj pod kontrolom. Naučila sam da se ne sramim onoga što sam učinila", ispričala je jednom prilikom.

Foto: Printskrin

