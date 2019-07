KRIO SVOJA EKSTREMNA SHVATANJA 5 GODINA: Bojao se da prizna da bi ŽENAMA UKINUO PRAVA jer nije želeo da bude ostavljen, a onda ga je SVE STIGLO

Nažalost još ima ljudi koji smatraju da pojedini, u ovom slučaju žene, ne bi trebalo da imaju pravo glasa. To je tek posle pet godina veze saznala jedna korisnica društvene mreže Redit.

"Dečko mi je priznao da su njegova razmišljanja poslednjih godina postala sve ekstremnija, i to do tačke da smatra da su žene uništile Ameriku i da ne bi trebalo više da imaju pravo glasa", napisala je ova 24-godišnjakinja.

foto: Profimedia

Njen dečko, za kojeg je do skoro mislila da će se i udati, samo je godinu dana stariji od nje.

Ona je napisala i da se on plašio da joj to kaže ranije, jer je mislio da će da ga ostavi.

"To me je veoma potreslo, jer smatram da svako ima pravo da javno kaže šta misli, ali sad mislim da on ne ceni previše ono što ja imam da kažem. Uverava me da misli da ja i dalje treba da imam pravo da glasam, ali da žene generalno ne bi trebalo da imaju to pravo", napisala je ova devojka i šokirala mnoge.

"Smatram da on ne treba ni da se pita da li ćete ostati zajedno", odgovor je na njenu ispovest jednog korisnika na Reditu, dok ju je drugi posavetovao:

"Najbolji savet koji mogu da ti dam je da se ne udaš za njega, osim ako ne želiš da imaš upravo takvog sina sutra".

foto: Profimedia

Kurir.rs/Super žena/Foto: Profimedia

Kurir