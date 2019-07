NALAZILA SAM POCEPANE GAĆE, KLUPKO ZAMRŠENE KOSE: Ali poslednje što mi je uradila svekrva bacilo je ZLO SEME na moj brak, a u sve je bila umešana i KOMŠINICA

Odnos snajke i svekrve oduvek je bio problematičan, ali sve dok se završi na nekim sitnim čarkama, podmetanjima, sitnoj ljubomori oko njihovog najdražeg mladića nije strašno.

Međutim, dešava se da iz običnih razmirica dođe do nerešivih situacija i veoma ozbiljnih posledica što može da se vidi iz pisam naše čitateljke iz Niša koje u celosti prenosimo.

"Saživela sam se sa životom u zajednici, muž, ja, deca, svekar i svekrva. Nije tako mali stan, svako ima svoj kutak da se sakrije. Od detinjstva slušam: Ako deca nisu besna, ni kuća nije tesna. Od prvog dana me nije volela. Ajd što nije volela mene, ali kako su se deca rađala, nije volela ni njih. Bolele su me njeni komentari da sam loša mama, aljkava, ništa što uradim nije bilo dovoljno dobro, ali godinama sam se privikla. Nisam se potresala ni kada je rodbini pricala ružno o meni.

Ali nisam ostala ravnodušna kada sam prvi put ispod našeg dušeka našla pocepane gaće, moje. Mislila sam da ju je veš-mašina "progutala", ali kada sam ih iscepane ugledala, obuzela me je jeza. Još se sečam nekog klupka od kose iza ugaone garniture. Izbila je i velika svađa posle sa suprugom, pogotovo što je veoma vezan za mamu, i veruje joj sve. I ja verujem svojoj mami, pa ga nisam mogla ni osuđivati.

Ali kako je naš brak opstajao, učvršćivao se, kako smo počeli da gradimo neku sigurnu finansijsku budućnost, sve je postajala gora.

Nikada nisam mogla da pretpostavim da je spremna da ide toliko daleko sa splektarenjem da je uplela i komšinicu.

Naime, taj dan nisam radila, deca su otišla kod moje mame, pa sam se ja posvetila čišćenju kuće, pogotovo dečje sobe. Nisam obratila pažnju kada je svekrva ustala, nije me zanimalo. Htela sam što pre da završim, kako bi posle podne sa mužem otišla, kako je on rekao, na "medeni mesec od nekoliko sati". Stigla joj je i komšinica na kafu, čula sam ih kako pričaju. Kafenisale su bogami dva-tri sata. U stvari, nisu kafenisale, kasnije sam saznala da su kovale plan protiv mene.

Čim joj je sin ušao u kuću, prekornim glasom ga je pozvala u svoju sobu, a onda je nastao pakao. Prvo sam muža čula kako doslovno urla na nju, a onda se pojavio iznad mene pitajući me zašto sam ulazila u njenu sobu i uzimala njene stvari. Nije mi bilo jasno šta pita, jer je bio toliko uznemiren da nije mogao da sastavi prostu i jasnu rečenicu.

"Kako si mogla da uzmeš njen telefon i da komšinici pošalješ poruku da ne dolazi kod nas?! I sram te bilo, da joj uzmeš 500 dinara", vikao je....

Počela sam da se smejem. Histerično, pa zar stvarno moj muž misli da sam ja to u stanju da uradim tako nešto?! Nisam se pravdala, nemam šta da se pravdam. Nikada u životu ne bih ukrala ništa, i da nemamo da jedemo, a pogotovo ne bih pravila zvrčke i pravila spletke. Njena laž me nije pogodila, ma nimalo. Ono što ne mogu da prihvatim i što mi razara sad brak jeste što je moj muž i za sekund pomislio da sam ja u stanju tako nešto sposobna da uradim. Dokazala sam ja da ne da nisam kad imala vremena da uđem u sobu njenu, jer sam dok sam čistila sve vreme bila na video vezi sa mlađim sinom. I on mu je to potvrdio, ali zar je to trebalo da mu potvrdi bilo ko.

Ono što magije i vradžbine nisu mogle da urade, uradila je laž i lažna optužba, i bacilo zlo seme na naš brak.

