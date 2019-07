SUZANA IZ LESKOVCA IMA 21 GODINU I PRODAJE NOŠENE GAĆE! Najskuplje unovčila za čak 65 €, a ne planira da napusti ovaj posao ni kada ZAVRŠI FAKULTET, razlog će vas ZAPANJITI

Studenti se na razne načine snalaze i dovijaju kako bi taj period života što lakše prebrodili. Kako troškovi života rastu, mnogi uporedo sa učenjem pronalaze posao, a neki se, posebno atraktivne devojke, okreću pružanju seksualnih usluga ili prodaji iskorišćenog donjeg veša.



Ovo je priča o Suzani, 21-godišnjoj devojici iz Leskovca, koja je, da bi platila kiriju i imala novca za koliko-toliko normalan život, odlučila da na internetu prodaje svoje gaćice.

Ovim poslom počela je da se bavi pre šest meseci i za to vreme dobila je pet stalnih klijenata, koji preko interneta naručuju njene iskorišćenje gaćice. Svake nedelje proda pet komada, cene se kreću od 20 do 50 evra, u zavisnosti od zahteva kupaca, a najskuplje je prodala za 65 evra. Klijenti su razni, od 18-godišnjih momaka, preko sredovečnih ljudi, do tridesetogodišnjih devojaka, koje su same.

foto: Profimedia

"Dobijam specifične zahteve. Traže mi da treniram u njima, masturbiram ili čak uriniram. Najčešće su to gaćice u kojima se samozadvoljavam. Ponekad traže da ih uslikam kao dokaz", otkrila je Suzana.

Da radi u inostranstvu, zarađivala bi mnogo više jer tamo za ovaj neobičan posao može da dobije i po nekoliko hiljada evra po prodatom komadu nošenog donjeg veša.

Suzana nikada nije nosila gaćice duže od nedelju dana. Ona misli da bi se to negativno odrazilo na njeno zdravlje.

"Neprijatno se osećam kada dobijem ekstremne zahteve. Nekoliko sam morala da odbijem. Sviđa mi se ideja da je moj veš tražen, to me čini da se osećam snažno", kaže Suzana.

Ginekolog Alisa Dvek upozorila je da postoje izvesni rizici ukoliko ne menjate donji veš tri nedelje, jer je povećana opasnost od infekcije i bakterija.

"Postoje klijenti koji su veoma iskusni i mogu odmah da primete lažan proizvod. Nikada nisam nameravala da to uradim, u ostalom, veš nosim svakako. Sa klijentima želim da zadržim profesionalan odnos. Ne bih rekla da smo prijatelji, ali povremeno porazgovaramo. Pričamo o životu, vremenu, ali ništa lično", rekla je Suzana.

Prema njenim rečima, sve dok zarađuje novac, ne planira da napusti ovaj posao i nakon završetka studija.

"Niko ne zna da prodajem prljav veš. Ne stidim se ovog posla, plašim se ako kažem nekome, da će brzo biti rašireno. To bi moglo da ugrozi moju buduću karijeru", zaklučuje Suzana.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Informer/Foto: Profimedia

