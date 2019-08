ŽENE SU UVEK BILE LJUBOMORNE NA MENE I OSTALA SAM BEZ PRIJATELJA: Upala je u strašnu depresiju u NAJBOLJIM GODINAMA, a njenu poruku ćete ZAPAMTITI (FOTO)

Ljudi često u šali znaju da kažu da lepota boli. Džejn Krnov je na svojoj koži osetila ovu frazu. Ona ima 51 godinu, radi kao fitnes trener i model, a cilj joj je da ulije samopouzdanje i životnu snagu ljudima sa kojima sarađuje. Pre nego što je njen život procvetao u šestoj deceniji, bila je depresivna i sama.

Krnov tvrdi da je u tridesetim ostala bez velikog broja prijatelja. Nije znala zbog čega ne žele da se druže sa njom, a onda je jedne večeri dobila odgovor.

"Žene su uvek bile ljubomorne na mene. Izgubila sam mnogo prijatelja i uvek sam bila ubeđena da sam ja za to kriva. Nisam znala da me mrze zbog izgleda, sve dok me bivša prijateljica nije izvela u klub. Nisam želela pažnju muškaraca, ali sam je dobila. To joj je jako smetalo", ispričala je Džejn.

Naime, Džejn tvrdi da je pažnja muškaraca u kombinaciji sa ljubomorom žena na njen izgled oterala sve prijatelje.

Kurnov je u ranim tridesetim dijagnostikovana depresija sa kojom se borila više od decenije. Očajna zbog nedostatka prijatelja pojam sreće je zamenila sa privlačnošću, tačnije, jedino je bila srećna kad bi muškarci pohvalili njen izgled.

"Shvatila sam da je moja snaga u izgledu. Umesto da budem srećna, osećala sam konstantan pritisak. Pitala sam sebe - ako sam tako privlačna, zašto sam toliko nesrećna. Ako ne volite sebe, ne vredi vam dobar izgled. Zapravo izgled često može da prekrije činjenicu koliko ne volite sebe. Umesto da sam radila na unutrašnjosti bila sam fokusirana na spoljašnost".

Džejn je u četrdesetim odlučila da radi na svojoj unutrašnjoj i fizičkoj lepoti. Uzela je krupan zalogaj i počela ozbiljno da se bavi fitnesom i zdravom ishranom.

Sad je ona u ulozi da savetuju druge kako bi se osećali dobro spolja i iznutra.

