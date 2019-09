DOK JE SAHRANJIVALA MAJKU, KUMA JOJ JE REKLA DA JE DEBELA: Iako je bila POVREĐENA, odlučila je da PROMENI život iz korena!

Pola Danijer iz Velsa u Velikoj Britaniji ima 47 godina, a nešto se u njoj prelomilo 2017. godine u avgustu, dok je bila na sahrani svoje majke. Stajala je tužna i uplakana kada joj je prišla kuma i odvukla je sa strane i pitala 'Da li si nekad pomislila da bi mogla da izgledaš jednako dobro kao i tvoja ćerka kada bi samo izgubila nešto suvišnih kilograma?'

Poniženje koje je osetila u tom trenutku, a za koje nije bilo ni vreme ni mesto, nateralo je da promeni nešto u svom životu.

- Iznenadila me i povredila svojim komentarom. Moja kuma je oduvek bila vrlo iskrena, ali nisam očekivala da će mi nešto tako reći na sahrani. Bila sam potpuno skrhana bolom zbog mamine smrti koja se dve godine borila se s tumorom na mozgu - otkrila je u ispovesti ova majka četvoro dece i dodala da je jedan od razloga njene gojaznosti bila i briga o bolesnom roditelju - Sve to me je jako iscrpelo, a bila sam i na operaciji kolena zbog koje sam postala vrlo neaktivna, više sam jela i dobila na težini.

Lenjost, bezvoljnost i neprestano prejedanje učinili su da dostigne kilažu od 120 kg. Nakoliko meseci posle mamine sahrane, još uvek osećajući poniženje i stid zbog kuminih reči, odlučila je da okrene novi list. Počela je da drži 1:1 Kembridž dijetu.

Za godinu dana "skinula" je bukvalno trećinu svoje telesne težine. Uz dosta odricanja i disciplinovano se pridržavajući jelovnika oslabila je neverovatnih 38 kilograma.

- Svaka prepreka bila je novi izazov. Niti rođendanske torte, svadbene gozbe, ni letnji odmori nisu me zaustavili u nameri da smršam.

Veliku podršku dobijala je od porodice, supruga Sema, ćerke Beatrise i sinova Gebrijela, Magnusa i Alfreda. Ćerka, s kojom ju je kuma uporedila, bila je posebno ponosna na majčin uspeh.

- Moja ćerka kaže da je zaista ponosna na mene. Otkako sam izgubila višak kilograma mnogo više uživam u porodičnim okupljanjima jer se prijatnije osećam u sopstvenoj koži. Svaki put kada bi ljudi primetili da sam smršala, to mi je davalo novi podstrek da nastavim i da ne odustanem. Osmeh mi se vratio na lice i ne silazi s njega - kaže Pola.

Pre nego što je smršala, Polina ishrana je izgledala ovako:

Doručak: slatke žitarice i tost

Pre ručka: keks

Ručak: sendviči, viršle, keks i kolači

Pre večere: grickalice i/ili orašasti plodovi s vinom

Večera: ogromne porcije brze hrane s desertom

Sada se na njenom meniju nalaze:

Doručak: ovsena kaša

Ručak: supa i komad voća

Večera: meso s roštilja ili riba s povrćem (ponekad testenina ili pirinač)

