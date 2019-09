OSTAVILA JE MESTO NA VENČANJU ZA SVOG POKOJNOG SINA: Zauzeo ga je čovek zbog kojeg se ONESVESTILA! Potresno (FOTO)

Beki je doživela najgoru noćnu moru svake majke. Njen sin Triston preminuo je kad je imao 19 godina. Dve godine nakon strašne tragedije, trebalo je da se uda za čoveka svojih snova.

Ona i njen suprug Keli planirali su svoj poseban dan, a sećanje na Tristona nije bledelo. Beki je razmišljala o njemu, čak je i ostavila praznu stolicu za njega na ceremoniji venčanja. Stolica je takođe bila ukrašena dirljivom porukom.

Ono što nije znala je da je Keli istog dana razmišljao o svom pokojnom sinu i da je pripremio posebno iznenađenje za njegovu buduću suprugu. Neposredno pre ceremonije, Keli joj je dao do znanja da ima nekoga za nju. Pojavio se 21-godišnji muškarac po imenu Jakob, a Beki se odmah srušila i plakala. Tačno je znala ko je i zašto je tamo.

Kad je Triston preminuo, Beki je pristala da donira njegove organe onima kojima je to potrebno. Zahvaljujući njenom dirljivom gestu, pet ljudi je dobilo preko potrebno produženje svog života. Jakov je bio srećan jer je dobio Tristonovo srce i Keli je dogovorio da on bude tamo na poseban dan ovog para. To je omogućilo da jedan veoma važan deo Tristona bude prisutan na venčanju.

Beki je koristila stetoskop da čuje otkucaje svog sina i nije mogla da obuzda svoje uzbuđenje. Plakala je poput deteta i čak skakala gore-dole. Znajući da je srce njenog sina spasilo život drugom mladiću bio je samo pojačanje koje je Beki trebalo.

Jakov je rekao da je doleteo iz San Dijega i da taj trenutak ne bi propustio ni za šta na svetu.

