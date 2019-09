KADA SAM GA UGLEDALA, NISAM MOGLA DA SAKRIJEM REAKCIJU: Ispovesti 4 brutalno ISKRENE žene koje su bile sa muškarcima kojima je PREMALI

Iako je polemika o veličini muškog polnog organa oduvek prisutna, reklo bi se da je mnogo bitnija muškarcima nego ženama. Ipak, postoje žene kojima ekstremi ne odgovaraju, pa najviše vole "zlatnu sredinu". Šta je ipak sa onima koje su se susrele sa "premalim"?

Mikropenis je anatomski neobično mali muški spolni organ. O mikropenisu je reč kada je dužina oko pet centimetara. Razlog za to su urološke ili hormonske smetnje. Mikropenis ima oko 0,6 posto svih muškaraca.



Kako nastaje mikropenis?

Mikropenisi su izuzetno retki u svetu muškaraca. Do njih dolazi kad iz tela majke do fetusa stiže premalo testosterona, objašnjava dr Din Elterman, urolog i hirurg. Ako se dovoljno rano ustanovi, onda se može podstaći rast penisa pomoću hormonskih injekcija. U tinejdžerskom periodu je nažalost prekasno za to. Sa raznim preparatima koji se mogu nabaviti u slobodnoj prodaji teško se može nešto postići, tvrdi Elterman.

Kakav je seks sa mikropenisom?

Četiri žene otvoreno pričaju o tome…

B.H. (25)

„Bivšeg sam upoznala u kafiću. Tamo je radio kao konobar, dobro je izgledao, bio zabavan i ljubazan. Naravno da su oko šanka bile uglavnom žene. Mogao je svako veče da vodi kući drugu. Ali nije. Danas znam i zašto. Dogodilo se to što je moralo. Jedne večeri smo završili kod njega. Nažalost, ne mogu da kažem da je bilo zadovoljavajuće. Pet centimetara. Nije bilo više. Čak ni na drugi pogled! Naravno, i ja znam izreku o veličini i tehnici. Nažalost, kod njega je oboje bilo zanemarljivo. Zašto nismo probali drugi put, to ne moram valjda da objašnjavam, zar ne, devojke?“

P.L. (29)

„Da li si ikada upoznala muškaraca koji želi da 'idemo polako'? Ja ne! Zbog toga sam bila iznenađena kad mi je to stavio do znanja čim smo se upoznali. Bio je sjajan. Visok, dobro građen, zabavan i obrazovan. Vrlo brzo sam mogla da nas zamislim zajedno i mnogo više od toga. Ali sve se vrtelo oko romantičnih izlazaka. Bez seksa - čak se nismo niti strastveno mazili. U jednom trenutku sam pomislila da želi sa mnom platonsko prijateljstvo. I upravo to sam ga pitala. Bilo mu je neprijatno. Još te večeri završili smo u krevetu. Naravno da nisam vrisnula od iznenađenja kad sam prvi puta videla njegov penis. Bilo je to zaista baš malo centimetara. Ali s njima se jako dobro snalazio! Imali smo strastven seks – i još uvek imamo! Ja dolazim na svoje – moram li išta više da kažem?!“

I.G. (31)

„Bilo je to u vreme dok sam još studirala. Ugledala sam ga na jednoj žurci i odmah me je oborio s nogu. Dosta sam popila, nekoliko vrućih plesova i prijatan razgovor. Jedno je vodilo ka drugom i otišli smo zajedno kući. Bili smo jako pijani, a ja sam jako želela seks. Napadala sam ga, krenula prema njegovim pantalonama i onda sam ga ugledala – mirkopenis! Nisam ga nikada do tada videla. Svoje iznenađenje popratila sam glasnim uzdahom, što je još dodatno pogoršalo situaciju. Zapravo, do seksa uopšte nije došlo. Očigledno nije baš bio oduševljen mojom reakcijom…“

Nikolina (28)

„Bila sam oko dve godine u vezi s tipom koji je imao jako mali penis. I nije bilo nezadovoljavajuće koliko zvuči na prvu. Čarobne reči su oralni seks. Toga je bilo mnogo. I ja sam često dolazila na svoje. Verujem da je bio toliko dobar u oralnom seksu zato što je imao mali penis. Bio je pravi majstor! Ni seks nije bio lošiji nego sa muškarcima koji su više "obdareni". Znao je šta treba i od malo centimetara je izvlačio maksimum.“

