LUNA JE POSTALA DEVOJČICA SA 7 GODINA! Mama ju je podržala u tome: Uvek je volela da NOSI HALJINE! (FOTO)

Njena majka Dženin Šofild, iz Velike Britanije, je rekla kako je Luna jako rano shvatila da želi biti devojčica. Od treće godine, Luna je imala samo jednu želju.

Želela je biti devojčica. Sa sedam godina Luni se ostvarila želja kada je službeno promenila svoje ime u Luna. Dobila je i novi pasoš i tako je postala najmlađe transrodno dete u Britaniji.

Njena mama je podelila ovu priču i ona veruje da njena odluka da dopusti svom detetu da promijeni pol nije bila preuranjena.

"Luna me jako brzo nakon trećeg rođendana počela ispitivati kada može postati devojčica. Nisam je shvatila ozbiljno i rekla sam joj da prestane biti blesava. Ali, ona je nastavila ponavljati to pitanje. Moja porodica je smatrala da je bila premlada da bi to mogla ozbiljno misliti", ispričala je samohrana mama Dženin.

Ova priča je jedan od dokaza kako se broj rođene dece s disforijom u Britaniji udvostručio u poslednjih godinu dana.

Dženin je rekla kako Lunu nikad nije zanimao fudbal niti bilo što vezano za sport, radije se igrala s lutkama. S pet godina joj je dopustila da se oblači kao devojčica.

"I pre toga, stalno je nosila haljine na princeze, kada bi išli u prodavnicu ili po kući. Peti rođendan je proslavila u Diznilendu u Parizu, u haljini. Bila je jako srećna. Na vrhu svake njene liste želja za Božić ili rođendan pisalo je da želi biti devojčica. To je bilo teško prihvatiti", dodala je Dženin.

Kada je Luna krenula u školu, Dženin je htela popričati s njenom učiteljicom. Učiteljica joj je tada rekla kako Luna uvek želi biti mama ili sestra kada se deca igraju prerušavanja.

"Odjednom sam se toliko uplašila da bi joj to moglo stvoriti probleme. Sela sam u auto i plakala. Nisam baš znala šta znači trans. Nedeljama sam bila zabrinuta da Luna neće biti srećna i da će biti okružena ljudima koji je neće voleti", ispričala je.

Psiholozi smatraju kako se deci prerano dopušta da promene pol. Dopuštanje deci, koja su mlađa od šest godina, da promene pol, može kasnije uzrokovati dugoročnu štetu, tvrde oni.

Dva poznata lekara takođe su savetovali roditelje da budu oprezni.

"Niko ne bi trebao biti etiketiran kao transrodna osoba pre puberteta. Ako je dete nesrećno, treba se istražiti razlog bez dodeljivanja etiketa", rekao je socijalni psiholog dr. David Kanter.

"Potrebna je pažljiva medicinska procena da bismo shvatili šta se događa. Tek, nakon toga se mogu doneti odluke", dodao je psihijatar Raj Persaud.

Ali, samohrana majka Dženin tvrdi da bi bilo pogrešno da je Luni dopustila da živi u lažnom životu.

"Jedna stvar u koju sam sigurna je to da nikad nisam podsticala Lunu da bude devojka", rekla je.

Dženin je rekla kako je Luna bila jako uzbuđena i srećna kada su kupili odeću za devojčice.

Kada su došle kući, ona je ispraznila svoj ormar, koji je bio pun odeće za dečaka i napunila ga novom odećom.

"Na početku druge školske godine, nosila je uniformu za devojčice. Svi su je prihvatili. Kada bi je neko od dece pitao zašto je u haljini, ona bi odgovorila da je to čini srećnom. Osećaj olakšanja kada se nakon prvog dana druge školske godine vratila kući s osmehom na licu bio je neopisiv", zaključila je Dženin.

Čak su je i ponovno krstili kao devojčicu.

"Kad vidim i čujem kako je Luna prihvatila svoju autentičnu sebe, kako je srećna, inteligentna i zabavna, budem mnogo ponosna na nju. Deca moraju biti ono što jesu, a ne ono što drugi žele da budu", zaključila je njena majka.

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Printscreen, Facebook

Kurir