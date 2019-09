DEVOJČICA (6) POSLE NEZAHVALNOG PONAŠANJA NAUČILA NAJVAŽNIJU LEKCIJU! Mudra mama je napravila PRAVI POTEZ i uradila nešto što će njena ćerka ceo život da PAMTI! (FOTO)

Hejli Hasel je srećna obišla tri prodavnice kako bi razveselila svoju 6-godišnju ćerku novom pernicom s LOL likovima. No, umesto osmeha sreće, ćerka je na njen poklon podivljala. Šokirana majka na to je reagovala fantastično - mirno je odlučila darovati tu pernicu siromašnom detetu, a ćerka će pribor za pisanje u školu nositi u kesi. Želela je time ćerku naučiti važnu životnu lekciju koju će pamtiti celog života.

Hejli je na Fejsbuku objavila fotografije cele situacije te uz njih opisala kako se sve dogodilo:

"Gospođica Preslaj danas je naučila tešku ljubavnu lekciju. Obišla sam tri različite prodavnice kako bih joj nabavila onu LOL pernicu za olovke koju vidite tamo dole. Kada sam je danas iznenadila njom (verovala sam da će biti presrećna), pogledala ju je, bacila u smeće i zalupila vratima spavaće sobe. Vikala je: "To je glupo, svi u mom razredu to imaju... Ne želim to više!"

Ok, dakle, tog trenutka verovatno mi je izlazio dim iz ušiju i jako sam se trudila da ne izgubim kontrolu nad ovim detetom za koje toliko naporno radim kako bi nas finansijski osigurala i bila sigurna da uvek dobije šta joj treba. Ali, oduvek sam je učila da bude zahvalna i zna koliko je zapravo srećna, no, čini se da joj treba mali poziv na buđenje!!

Dakle, pre nego što sam potpuno podivljala nad svojim detetom, sama sebi sam ponavljala da se smirim. Rekla sam joj: "U redu, dopusti mi da ti nabavim onu koju ćeš koristiti"... Vratila sam se sa novom pernicom, koja je zapravo kesa. Na to je skroz izgubila razum. Odjednom je LOL pernica koju je maloprije bacila u smeće bila dovoljno dobra, a kesa je bila užasna... ali, bilo je prekasno za sve. Rekla sam joj da izvadi LOL pernicu iz smeća i da ćemo sutra pronaći dete i pokloniti mu tu pernicu. Ono dete čiji mama i tata nemaju novca za školski pribor ili ćemo je pokloniti nekome ko mamu i tatu čak nema.

Objasnila sam joj da nema ekskluzivno pravo na posebne stvari i da uzima zdravo za gotovo činjenicu koliko je srećna u životu... Tako, sada će koristiti kesu i lično će nekom detetu pokloniti lepu pernicu za olovke koja će mu biti od koristi.

Možda ponekad preterano reagujem, ali uradila bih sve da joj ništa ne nedostaje u detinjstvu. Iskreno verujem da promena percepcije i zahvalnost mogu preokrenuti bilo koju životnu situaciju.", zaključila je ova mudra mama.

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Profimedia

