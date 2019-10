OBOLELA JE OD RAKA JAJNIKA, A SPASLA JU JE LJUBAV! Dečko posle samo nekoliko meseci veze NAPUSTIO POSAO i došao da je PAZI! Ovo nema ni u BAJKAMA (FOTO)

Dejv Batler (31) iz Kanade nije se uopšte dvoumio kada je saznao da njegova devojka Emili Gozlin (31) boluje od raka jajnika. Znao je šta treba da uradi.

Za nekoliko dana Dejv Batler je dao otkaz, spakovao se i preselio u Veliku Britaniju kako bi uz nju.

Bilo je to u martu ove godine, a Dejv je ovakvu odluku doneo posle samo nekoliko meseci veze. Nije mario za to, znao je da mora da bude u njenoj blizini.

"Jedna pozitivna stvar vezana za strašnu dijagnozu je to što smo počeli da živimo zajedno pre nego smo planirali, iako situacija baš nije onakva kako smo to zamišljali. Nema sumnje da su meseci koje smo proveli u Londonu ojačali našu vezu. Sve vreme je bio uz mene. Iako bi naš prvi plan bio i te kako lakši, nikada ne bih menjala ova iskustva i vreme koje smo proveli zajedno", rekla je Emili koja je sa Dejvom planirala da žive u Kanadi, ali su to pomerili zbog njene bolesti.

O LJUBAVI EMILI I DEJVA

Ljubavna priča koju čitaju hiljade ljudi počela je na filmski način.

"Odmah sam znala da ima nešto posebno vezano za Dejva i bila sam toliko uzbuđena što ćemo zajedno da gradimo budućnost. Dok sam živela u Londonu, proveli smo duge sate i sate planirajući naš život, kako ćemo dekoristi naš stan, gde ćemo sve putovati i šta želimo da sve radimo zajedno", ispričala je Emili koja je jedno vreme živela u Ontariju u Kanadi gde je radila na razvoju porodičnog brenda "Goslings Rum".

Na predstavljanju brenda u Vankuveru srela je Dejva, koji je tada bio direktor vinskog restorana.

U trenu su osetili snažnu hemiju. Emili se zabrinula jer je znala da se uskoro seli u London. To ih, srećom, nije sprečilo da započnu vezu na daljinu.

KAKO SE BOLEST JAVILA

Daljina nije uticala na osećanja. Idilu je bolest pokvarila.

Emili je počela da se jako znoji noći. Prvi simptomi bolesti bili su bolovi u bubrezima, hroničan umor. Stanje se sve više pogoršavalo.

Lekar je prvo sumnjao na stres ili čir na želucu. Ubrzo je usledila dijagnoza raka jajnika.

Dejv je to saznao u pet sati ujutru kada su mu javili vesti.

"Malo sam se tresla, ali bila sam zapravo vrlo mirna s obzirom na situaciju. U tim trenucima vaš um kao da pređe u "način rada preživljavanje", istakla je Emili.

Dobra strana bila je to što je rak otkriven u ranom stadijumu.

Čim je stigao u London, Dejv je snažno zagrlio Emili.

"Čekanje da se ja preselim u Vankuver u tom trenutku nije dolazilo u obzir jer je tumor bio previše agresivan pa su istog dana britanski lekari počeli s hemoterapijom. Imali smo samo sat vremena pre nego što sam morala da se vratim u bolnicu. Otišli smo u obližnji park. Tamo mi je rekao da će dati otkaz i ostati u Londonu sa mnom. Osetila sam ogromno olakšanje, ali u to vreme sam bila i veoma ljuta što rak nije poremetio samo moj život, već i njegov".

Emili je nakon hemoterapija imala operaciju kojom joj je uklonjen desni jajnik, desni jajovod, slepo crevo i limfni čvorovi.

Sve je dobro podnela, a vremenom je dovoljno ojačala da je mogla da putuje.

Dejv je, naravno, sve vreme bio uz nju.

"On je najjači čovek kojega sam ikada upoznala i bio je uz mene na svakom koraku. Imam osećaj kao da se poznajemo celi život", poručila je Emili.

Kurir.rs/Žena/Foto: Printscreen, Facebook

Kurir