IVANA IZ BEOGRADA JE NAPRAVILA SVADBU I USPELA DA UŠTEDI ČAK 800 €: Otkrila je u čemu je glavna CAKA, a sve više parova to radi!

Kad smo suprug i ja rešili da zakažemo svadbu, shvatili smo da ćemo na slobodan termin u restoranu morati da čekamo tri meseca. A nama se žurilo zbog određenih porodičnih okolnosti i zato smo svadbu napravili u petak. Odlično smo se proveli, a to se ispostavilo i kao odličan potez iz finansijskih razloga. Cena po osobi u restoranu u kom smo pravili svadbu petkom bila jeftinija za četiri evra nego vikendom. Na skoro 200 gostiju, koliko smo mi imali, to uopšte nije mala razlika, priča Beograđanka Ivana U.

Ivana otkriva i da im od 200 zvanica samo devetoro njih nije došlo na svadbu, tako da radni dan ne utiče na broj gostiju. A da se njenom logikom vode mnogi budući mladenci pokazuje i to što svadbe radnim danima više nisu retkost.

Ilustracija foto: Profimedia

- Zbog predstojećeg božićnog posta svi vikendi su nam zauzeti do kraja novembra, pa već sada imamo dosta zauzetih termina za petak. Kod nas ljudi i sredom i četvrtkom prave svadbu, a ponekad to bude samo zbog povoljnije cene. Stolica po osobi vikendom kod nas košta 24-26 evra, a radnim danima 20-22 evra u zavisnosti od menija – rekli su nam u jednom poznatom beogradskom restoranu specijalizovanom za svadbe, koji ima više sala.

I u poznatim leskovačkim restoranima su nam potvrdili da se vremena menjaju, pa tako ni na jugu Srbije svadbe radnim danima nisu nepoznanica.

Temperamentni južnjaci veseljima se podjednako raduju i sredom i subotom, s tim što je u pojedinim restoranima cena po osobi ista bez obzira na to da li je vikend u pitanju ili radni dan.

Tragom ovih informacija, proverili smo i šta kažu matičari. U matičnoj službi beogradske opštine Savski venac rekli su nam da su se venčanja oduvek zakazivala i radnim danima.

- Krajem prošle godine, a posebno ove, pojavili su se zahtevi za izlazak matičara na teren radnim danim u popodnevnim časovima radi obavljanja venčanja. Ovakvi zahtevi se odnose isključivo na četvrtak i petak. Ne možemo reći da je ova pojava masovna, ali je činjenica da takvi zahtevi postoje i mi im izlazimo u susret – ističu u matičnoj službi opštine Savski venac.

Ilustracija foto: Profimedia

A šta o venčanjima petkom misli crkva i da li su uopšte crkvena venčanja tim danom dozvoljena, s obzirom na to da je to posni dan, objašnjava otac Gligorije Marković, sveštenik Crkve Svetih cara Konstantina i carice Jelene u Beogradu.

- U dane jednodnevnog posta sredom i petkom crkvena venčanja se ne obavljaju, kao što se ne obavljaju u sve dane postova tokom godine. Međutim, ima slučajeva kad se vrši pritisak da se venčanje zakaže i kad mu vreme nije, nudi se mito, više novca da se to „izgura“. Ali to je tako nelogično da želiš da se venčaš u crkvi, ali da izbegneš pravila misleći oprostiće mi Bog. Uopšte nije reč o tome da li hoće on ili neće, već da si samog sebe ubacio u loše – objašnjava otac Gligorije i dodaje da se u jako retkim slučajevima po mudrosti i krajnjim snishođenjem dopusti da se obavi venčanje, ali da su to zaista izuzeci.

Ilustracija foto: Profimedia

