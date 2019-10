ČASNU SESTRU RELIGIJA GUŠILA, PA SAD SNIMA FILMOVE ZA ODRASLE! Znala sam da će svi biti šokirani, ali sada sam srećnija nego ikad (FOTO)

Priča Amerikanke koja se od preobraćene vernice pretvorila u porno zvezdu šokirala je javnost. Naime, Adi Endruz (30) odrasla je u malom gradu na Pacifičkom severozapadu, a roditelji su je celog života učili da bude religiozna.

Kad je imala 17 godina učlanila se u Mormonsku crkvu gde je živela po njihovim pravilima.

"Osećam se najispunjenije kad fizički pomažem ljudima", rekla je Adi koja je jedan period života živela u celibatu.

Mormonska religija seksualni odnos smatra grehom, no sve je to "trpela" zbog vere. Endruz je prvi put spavala s muškarcem pre nego što se preobratila na veru, no to su joj i dalje uzimali za zlo.

"Problem nije u tome što nisam mogla imati seksualni odnos, već to što su oni predbračni seks smatrali ozbiljnim grehom. Što sam dublje ulazila u religiju, sve sam dalje bila od svog identiteta", izjavila je Endruz u intervjuu za strane medije, a zbog straha kako ne bi počinila greh s muškarcem je drugi put spavala kad je imala 26 godina.

"Bila sam vrlo seksualno potisnuta. Praktično ste časna sestra, posvećeni svojoj veri u tom razdoblju", objasnila je atraktivna plavuša koja osim što nije mogla biti seksualno aktivna, takođe nije mogla gledati filmove vikendom s porodicom, kao ni biti deveruša sestri na venčanju jer je haljina koju je Endruz trebalo da nosi bila preotvorena. U tom joj je trenutku pukao film, a počeli su da joj nedostaju i pevanje, ples i gluma.

Zbog toga je 2017. prestala da bude deo Mormona, a sledeće se godine preselila u Kaliforniju u nadi da će postati glumica. Upkos tome što ima fakultetsku diplomu nije mogla da se zaposli ni kao konobarica.

Sreću je okušala kao egzotična plesačica, a uskoro su joj se počeli javljati brojni agenti u potrazi za porno glumicama.

Plavuša je odlučila da će se ipak oprobati u tom poslu, a vrlo brzo je postala toliko popularna da ima čak 70 hiljada pratilaca na društvenim mrežama. U međuvremenu su se i njezini bližnji pomirili s njenom novom profesijom.

"Znala sam da će biti malo šokirani kad sam im rekla o svom poslu. Brat mi je rekao kako više nikad neće gledati porno filmove, ali da izgledam srećnija nego ikad pre pa me zbog toga podržava", objasnila je glumica koja trenutno živi na Floridi.

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Printscreen, Instagram

