STRANAC ISPRIČAO SVOJA ISKUSTVA SA SRPKINJAMA! Dao savete muškarcima koji dolaze iz inostranstva kako da SMUVAJU naše žene! Podelio lekciju u 20 tačaka, a ono što ćete videti će vas DUBOKO POGODITI!

Nije tajna da naše žene važe za neke od najlepših na svetu, a kako se dobar glas daleko čuje - ovo je često "mamac" za strane muške turiste. Međutim, izgleda da ih očekivanja iznevere i da često završe praznih ruku, pa je letos jedan bloger rešio da da detaljan osvrt na Srpkinje i to kako ih osvojiti.

On je svoja opsežna opažanja dao na blogu za muškarce "Reborn Masculinity", u okviru kojih nije teško zaključiti da je do detalja prostudirao navike srpskih žena. Naravno, u tekstu ćete se susresti sa mngoo stereotipa, predrasuda i uopštavanja, a mi ga prenosimo u delovima.

1. Srpkinje su seksi

Pre nego što dođete u Srbiju, predlažem da provežbate svoj vrat, jer ćete se neprekidno okretati za predivnim ženama sa maslinastim tenom. Srpkinje su seksi, visoke, mršave, tamne kose, sa lepim linijama vilice, dugim nogama, okruglom zadnjicom, ali uglavnom sa manjim grudima. Zamislite taj spoj meditaranske i slovenske lepote. One su, iz mog iskustva, jedne od najzgodnijih u Evropi, ne računajući Hrvatice i devojke sa Baltika, a svakako su mnogo lepše od Poljakinja ili Ukrajinki.

One su strastvenije, ovde se teško nalaze ledene kraljice, njihov temperament je više nalik na španski. Volim da ih zovem Brazilkama istočne Evrope.

2. Još su ženstvene

U celini, srpske žene i dalje imaju ulogu žene, i za razliku od drugih Evropljanki one znaju svoju ulogu u bračnoj zajednici i vole da se doteruju i lepo oblače.

Balkan nikada nije bio na udaru feminizma poput američkog i zapadnog društva, i mislim da nikada neće dostići taj nivo. Srpski narod ima negativan stav prema feminizmu.

3. Dobro govore engleski

4. Raj za dnevno muvanje

Prvi put kada sam startovao devojke na beogradskim ulicama bilo je neverovatno. Toliko je lepih žena, da sam mislio da sam na drugoj planeti. Srbi uglavnom gledaju svoja posla, retko razgovaraju sa nepoznatima i zato je startovanje tako efikasno ovde. Imate element iznenađenja, a ako dobro izgledate i lepo se oblačite, trebalo bi da sve bude u redu. Većina devojaka bude ljubazno i stidljivo. Srpske žene vole dnevne izlaske, ovo je društvo koje voli kafiće i restorane. Oni tokom dana vole da sedu, piju i razgovaraju.

5. Vole strance

Ako ste stranac vrlo je lako da zavedete Srpkinju. Biti stranac je ovde plus. One žele da dožive nešto novo i drugačije.

6. Postoje dva tipa Srpkinja

Ako treba da Srpkinje podelim u grupe, tu su one koje slušaju njihovu domaću folk muziku i one koje slušaju stranu muziku. Strancu je teže sa tipom folk devojke, dok su one koje preferiraju zapadnjačku muziku otvorenije za strance, vole putovanja, avanture i češće se susreću sa novim iskustvima. Imajte na umu da su Beograđanke direktne devojke i da je sa njima najbolje igrati otvoreno i odmah im reći šta želite, i morate biti spremni i na "NE" kao odgovor.

7. Imaš veće šanse ako pokažeš da te zanima srpska kultura

8. Ako dobiješ puno brojeva, ne budi previše uzbuđen

Srpkinje vole da lete sa cveta na cvet. Sve deluje sjajno sa njom, tu je privlačnost i hemija, za svaku osobu sa strane deluje kao da je "odlepila", ali može se lako desiti da joj pišeš sutradan i da ti ona jednostavno ne odgovori.

Naučio sam da ih zato malo opustim pre nego što tražim broj i pokažem istinsko interesovanje, kako me ne bi doživljavale samo kao usputnog tipa.

9. Socijalni krugovi i status

Ovo je prepreka broj jedan za svakog stranca u Srbiji. Ako sami izlazite u klubove, bolje pronađite grupu što pre. Imajte na umu da žene ovde vole da budu deo grupe, još od srednje škole teže tome da pripadaju ekipi "kul dece".

Ne žele usamljenog vuka bez obzira koliko je privlačan. Moj savet je da uvek idete u klubove sa prijateljima ili pronađete ljude kojima ćete se priključiti.

10. Srpski muškarci - konkurencija ili ne?

Srbi su visoki i mišićavi, a iako ih mnogi smatraju alfa muškarcima, oni vam ne predstavljaju pretnju. Oni nemaju herca da prilaze devojkama na ulici, čak sam doživeo da ljudi sa strane navijaju dok startujem nekog. Ne savetujem da u noćnim klubovima i na splavovima prilazite devojkama koje su u društvu muškaraca.

11. Budite spremni na gard

Na splavovima ćete primetiti da seksi devojke imaju "ku*kast" izgled koji kao da pokazuje "ne prilazi mi". Ali, to je samo maska! Lokalni momci ovo ignorišu, čak i često ismevaju taj njihov stav. Ovakva pojava je uglavnom prsistuna samo na mestima gde se pušta domaća muzika.

12. Osuda društva je ogromna

Muškarci ovde olako karakterišu žene kao "lake". Zato ovde veze za jednu noć nisu uobičajene. Upravo zbog toga Srpkinje vole da putuju, jeru drugim zemljama niko neće znati ništa o njihovim seksualnim avanturama. Nisu samo muškarci ti koje žene nazivaju "dro*ama", već i same žene jedna drugu tako etiketiraju.

13. Pikirajte studentkinje

Devojke iz cele Srbije, ali i BiH dolaze u Beograd da studiraju, a u prvim godinama često varaju momke koji ih čekaju u rodnom mestu i uče o "prednostima velikog grada". Većina njih žive same i nisu bile u kontaktu sa strancima. Naći ćete ih u javnom prevozu, ili recimo na Kalemgdanu rano uveče.

14. Onlajn muvanje

Takođe, najbolje je da studentkinje potražite na društvenim mrežama. Prvo sam koristio samo Tinder, ali sam bio jako razočaran, jer Tinder scena je ovde "siromašna". Onda sam probao Badoo, koji je najbolja aplikacija za muvanje na Balkanu. Devojke su tu vrlo otvorene za razgovor i upoznavanje.

15. Ima puno sponzoruša

U Srbiji puno devojaka traži sponzora. Jednostavno vole da ih društvo vidi kao bogate, one žude za društvenim satusom. Među ljudima koji izlaze na splavove sramota je biti siromašan. Odmah ćete uočiti "sponzoruše" - one su uvek savršeno obučene i ne skidaju "ku*kast" izraz lica. Uopšte ne preporučujem da se petljate sa njima.

16. Ne tražite devojke starije od 25

Devojke koje imaju više od 28 godina testiraće vas sve vreme, kakvi su vaši planovi sa njom i da li ste spremni da se obavežete. One često govore da ne mogu da nađu pravog čoveka jer su svi nezreli. Pokušaće da taktiziraju, igraju puno igrica, manipulišu, a sve kako bi vas obavezale na bilo koji način. Ako misle da ste previše pametni za njih, jednostavno će odustati. Savetujem da se držite žena od 20 do 25 godina.

17. Modna i mejkap industrija ovde zarađuju brdo novca

Žene ovde vole da provode sate pred ogledalom i sređene su čak i idu do prodavnice.

18. Žene u Srbiji vole da plešu

19. Izbegavajte razgovore o politici

Zaključak

Ukratko, ako želite da "isprobate" što više lokalnih devojaka, bojim se da Srbija nije vaša idealna destinacija. Moraćete da se borite sa strahom Srpkinja od osude i etiketiranja kao "lake žene", a i ovde su veze za jednu noć retke.

Međutim, srpske žene su zaista lepe. Ako putujete na Balkan, od srca preporučujem da se zaustavite u Beogradu nekoliko dana. Srbi jedu odličnu hranu, puno piju i prijateljski su raspoloženi. Ovde ćete sigurno lepo provesti.

