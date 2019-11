OSTAVILA SAM MUŽA (30) ZBOG DEČKA (18)! Patila je za njim kao TINEJDŽERKA: Nisam mogla da podnesem dan bez njega, a posle 3 godine me je zadesilo nešto što NISAM OČEKIVALA

Mark i ja smo se upoznali kada sam bila mlada. Imala sam samo 20 godina i očajnu želju da me neko voli. Mark je bo tridesetogodišnji barmen sa sklonošću da mi piše pesme i ispoveda ljubav u kasnonoćnim porukama.

Kada krhkoj mladoj devojci kažeš dva puta da je voliš i da je lepa, ona bukvalno odlepi i uda se za vas.

Tako je bilo i sa nama. Međutim, kako smo postajali stariji i samopouzdaniji, naša veza se pretvorila u panične napade i svađe. Nisma mogla ni da zamislim da će Mark biti taj čovek sa kojim ću živeti do kraja života.

Naš odnos je došao do te tačke gde je i sama pomisao da me dodirne bila bolna. Do oktobra je veći deo noći spavao na kauču.

Dok se moj brak raspadao, moja sestra je došla sa fakulteta kući. Sa njom je došla i grupa njenih prijatelja, koja je "harala" po našoj porodičnoj kući.

Sa njima je došao i Šon, dečak kojeg sam godinama poznavala, ali koga nisam videla dugo. Imao je 18 godina i izgledao prelepo. Kada sam ga videla, nakon tako dugog perioda, srce je prestalo da mi radi. Nisam mogla normalno da dišem.

Šon je bio visok, zgodan - kao bog. Njegov osmeh je mogao da osvetli prostoriju. Pošto je Mark bio barmen, retko je noću bio kod kuće. Zbog toga sam se družila sa sestrom i njenom ekipom sa fakulteta. Šon i ja smo skoro svako veče sami gledali filmove, šalili se i razgovarali.

Osećala sam se kao neki manijak. Imala sam 25 godina, sveže izašla sa fakulteta, a on samo 18 i sveže izašao iz srednje škole. Ali hemija je nauka koja se ne može poreći. Ali naša veza je zapalila sve oko mene i u meni. Imala sam oči samo za njega.

To je trajalo samo dve nedelje, dok moj odnos sa Markom nije došao do potpunog uništenja. U novogodišnjoj noći sam se toliko svađala sa svojim mužem, da se sve završilo suzama i konačnim razlazom.

Dve noći kasnije, poljubila sam Šona prvi put. Sledeće dve nedelje bili smo praktično nerazdvojni. Ostavila sam 30 - godišnjeg muža zbog 18 - godišnjeg dečka.

Prijatelji i rodbina su bili zabrinuti zbog mojih izbora. Mark je postao očajan i ljubomoran. Slao mi je poruke kasno noću, zahtevajući da idemo na savetovanje. Ništa me nije doticalo. Živela sam za svaki momenat proveden sa Šonom.

Nakon dve nedelje blaženstva, Šon je otišao da se pridruži mornarici. Patila sam za njim kao tinejdžerka.

Tokom dve i po godine, veza nam je prošla kroz pakao i raj. Red vrištanja i svađanja, pa onda red neizmerne sreće i zadovoljstva. Odrastali smo zajedno.

Nakon tri godine zabavljanja, napustila sam posao i preselila sam se u San Dijego kod Šona. Venčali smo se. Srećna sam.

On je moja srodna duša, moj prijatelj, moj ljubavnik, moj život. To što je mlađi od mene nikakva prepreka nam nije bila.

