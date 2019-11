VIŠE SE NE SEĆA NI IMENA SVOJE DECE! Žena (35) pati od teške BOLESTI, a porodica je OČAJNA! Tuguju zbog svega, ali jedno im NAJTEŽE PADA

Barbari Bamford (35) pre šest meseci dijagnostikovana je frontotemporalna demencija. Ova majka dve ćerke ima redak oblik rane demencije, a zbog toga ju je porodica premestila u dom. Sama se više ne može brinuti o sebi.

Izrazito teško komunicira sa svojim voljenim ćerkama Kloi (14) i Sofi (12) i suprugom Džonatanom (36). On je primetio neke suptilne promene u njenom ponašanju još 2017. godine, ali nakon strašne dijagnoze, život im se zauvek promenio.

foto: Profimedia

Barbara, inače školska kuvarica, poslednjih se nekoliko godina čudno ponašala, a suprug se priseća da je često znala da zaboravi šta je kupila u prodavnici, a nepoznatim ljudima govorila je bizarne stvari. Čuo bi je, na primer, kako govori "volim te" dok je pozdravljala poštara. Ali, Barbarino stanje poslednjih šest meseci naglo se pogoršalo.

- Teško je celoj porodici, a ja još uvek ne mogu shvatiti šta se to događa. Odlazimo kod "Barb" dva ili tri puta nedeljno, ali stvarno je teško, a deca se najviše bore s tim. I samo žele svoju staru mamu natrag. Još uvek se seća mog nadimka "Bam Bam" i zove me tako kad god stignemo, ali osim toga, zapravo ne može s nama razgovarati. Mislim da ona zna ko smo, u smislu da zna da smo porodica i da je volimo, ali osim toga, teško je reći što se zapravo seća o nama", kaže slomljeni suprug.

"Rekao sam joj, Barb, udaljila si se od nas. Sve više se povlačila i nije htela da izlazi. Patila je od depresije od kako je poznajem, ali odjednom se to sve brzo pogoršalo i iako su lekari isprobavali drugu terapiju, nisu uspeli poboljšati njeno stanje. Barb ne pije alkohol, ali komšinica me jednom pitala je li počela jer je primetila da nerazgovetno priča", priseća se suprug i dodaje da se tada često mučila s kuvanjem večere, a više ih nije ispitivala kako im je prošao dan.

Džonatan je video da nešto nije u redu, ali ne i konačnu dijagnozu.

"Sećam se jednog dana kad je Barb otišla u prodavnicu. Dao sam joj 20 funti da kupi novine i slaninu, ali kad se vratila, vratila mi je šest funti. Kad sam je pitao ne bi li trebala imati više novca, bila je nepokolebljiva, i rekla da je to sve što su joj dali, pa sam se vratio u market i pitao zašto joj nisu vratili tačno. Blagajnica mi je rekla da je Barb kupila bocu mog omiljenog vina, a kad sam se vratio kući u frižideru je bila ta boca, ali Barbara se nije sećala da ju je kupila", priseća se suprug. Ljudima je govorila "volim te", a da nije znala zašto to radi.

Kada su je lekari pitali osnovna pitanja, poput ko je premijer, nije znala da odgovori.

Lekar je sugerisao da možda ima sindrom frontalnog režnja - što označava oštećenje funkcija mozga, smanjen raspon pažnje ili motivaciju za druženje.

Po njenom hodu i izgledu nije se dalo zaključiti da nešto ne štima. Nakon niza testova pamćenja i koncentracije, lekari su Džona obavestili da sumnjaju da Barbara možda pati od nekog oblika demencije.

Frontotemporalna demencija je neuobičajena vrsta demencije koja uglavnom utiče na prednju i bočnu stranu mozga i uzrokuje probleme s ponašanjem i govorom. Barbara je zahtevala celodnevni nadzor i morala je da se prebaci u dom.

"Moja veza s Barbom drastično se promenila u poslednje dve i po godine - ja sam i dalje njen suprug, i uvek ću biti, ali to je sada u drugom kontekstu. Još se brinem o njoj i volim je, ali ne može to biti kako je nekad bilo. Iako je sada drugačije, Barb će uvek imati mesto u mom srcu i to nikad neće prestati. Kad bih imao samo jednu želju, bilo bi da ćerke mogu dobiti mamu nazad", zaključuje Džon.

foto: Profimedia

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Profimedia

Kurir