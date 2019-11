VOLIM JE, ALI JE PRE MENE SPAVALA SA VIŠE OD 10 MUŠKARACA I TO ME UBIJA! Muškarac u očaju pitao za SAVET, više ne zna šta će! Ne može a da ne pomisli na NJENU PROŠLOST!

Zajedno su tek nekoliko meseci, a smeta mu što je pre njega spavala s više od deset drugih muškaraca. Voli je, ali misli kako se ne može meriti s njenim iskustvom. Za savet je odlučio pitati terapeutkinju Deire.

"Zajedno smo tri meseca. Izgleda odlično, draga je i sviđam joj se. Ja imam 39 godina, ali uvek sam bio sramežljiv prema ženama. Ovo mi je prva veza, nakon one u srednjoj školi."

Njegova devojka je imala nekoliko partnera sa kojima je bila samo jednu noć, a imala je i prijatelje s povlasticama, a ima iskustva i sa seksom u troje.

"Brine me jer ne znam znači li ovo sve da je ona laka? Mislim da se ne mogu meriti s njenim bivšim ljubavnicima. Volim ovu devojku, a to me uništava."

Deidre mu je odgovorila: "Niste bili u njenom životu kada je bila sa drugim muškarcima. Brine o vama i njena prošlost ju je učinila osobom koju sada volite. Problem je vaša nesigurnost, a ne njena prošlost. Recite joj da želite da čujete koliko joj značite."

