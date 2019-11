DOBIJA PRETNJE SMRĆU ZBOG SLIKA SA INSTAGRAMA! Majci prete da će joj oduzeti DECU zbog jedne OBIČNE stvari! (FOTO)

"Dobijam mnogo negativnih komentara, čak i pretnje smrću i sugestije da se ubijem. Internet ume da bude grub, ali me pozitivni komentari teraju da nastavim dalje". Ovako započinje svoju priču majka dve devojčice Melisa Ostrot iz Velike Britanije koja se zalaže da produženo dojenje.

Naime, Melisa doji praktično bez prekida još od kada se njena najstarija ćerka Emilija rodila, sa kratkom pauzom od tri meseca između rođenja dve ćerke.

Emiliju je prestala da privremeno doji kada je bila 20 nedelja trudna sa drugom ćerkom Vrenli.

No, danas, Melisa doji obe ćerke na njihov zahtev, a to je uglavnom od šest do 10 puta na dan. Svoj način odgajanja beleži i na Instagramu, a kaže da joj je cilj da inspiriše druge mame i da im pokaže da ne treba da se stide dojenja.

"Ne samo što donosi zdravstvene benefite, već je dojenje i više od hrane. To je udobnost, prirodni borac protiv anksioznosti, pomaže u spavanju, i predstavlja bezgraničnu ljubav", rekla je ona.

"Toliko puno majki, uključujući i mene, moralo je da se nosi sa komentarima i pitanjima poput: "Kada ćeš prestati sa tim?", "Znate li da iz meseca u mesec koristi dojenja opadaju?" Još gori su komentari koji impliciraju da je ovo vid nasilja ili da treba da se zovu nadležni organi ", dodaje.

Melisa, koja je i konsultant za dojenje, s obzirom da je četiri godine uččila o ishrani odojčadi, ističe da je najčešća zabluda da se hranljivost majčinog mleka smanjuje kako deca odrastaju.

"Majčino mleko menja se u skladu sa dečjim potrebama i uzrastom. To je lepota dojenja. Ono obezbeđuje sva antitela koje imuni sistem treba da razvije, za šta je potrebno oko pet godina. Zašto? Zato što je naše telo napravljeno da nastavi da doji bebu" , tvrdi ova mama.

Melisa je rešena da se njena deca prirodnim putem odviknu od dojenja, i priznaje da je veći izazov dojiti malo dete negoli novorođenče, odnosno bebu:

"Neko će, poput mene, želeti da nastavi da doji svaka dva do tri sata. Iako seanse traju kraće, grublje su i dete se lakše uznemiri. Kao i svaka beba i oni će želeti da jedu u tačno određeno vreme, ali to će biti glasnije i dete je veće. Sa starijim detetom morate da postavite granice, što može da bude teško".

Ona tvrdi i da mnoge majke kriju činjenicu da još uvek doje zbog osude okoline.

"Želim da majke znaju da nisu same i da ih aktivno podsećam na prednosti, na to zašto bi trebalo da im bude prijatno, i da ima odgovaram ako je potrebno. Dojenje nije tabu, ono nije neprirodno i nije sebično. Moje dete još uvek ima potrebu za tim i ja na to odgovaram", zaključila je mlada Britanka.

Kurir.rs/Žena/Foto: Printscreen, Instagram

Kurir