IZGUBILA SINA 3 SATA NAKON ŠTO SE RODIO: Onda rešila da pomogne SVIM majkama! Skupila svoje MLEKO i dala njima (FOTO)

Bebe sa ovom dijagnozom retko prežive do porođaja, a one koje to uspeju ne žive dugo nakon rođenja. Siera i Li odlučili su izgurati trudnoću do kraja i provesti malo vremena sa svojim sinom koji je stigao dva meseca prije termina, a preminuo je samo tri sata nakon rođenja. Nazvali su ga Samuel Li.

Podelila je svoje teške trenutke na Fejsbuku, a objava je skupila preko hiljadu lajkova, deljenja i komentara.

"Kada sam saznala da sam trudna ponovo, najveća želja bila mi je uspešno dojiti.", napisala je.

"Ali kada sam saznala za Samuelovu dijagnozu bilo mi je jasno da će to biti nemoguće."

"Pre nego što nas je Samuel napustio, rekla sam sebi da ću mleko donirati. Moja ćerka Porter pila je donirano mleko više od prvih pola godine svog života."

"Nisam mogla spasiti Samuela, ali zato mogu neku drugu bebu."

Siera je skupljala mleko 63 dana, skupila 14 litara i uspela u nameri da pomogne ženama koje ne mogu dojiti.

"Skupljanje mleka nije najbolji osećaj, teško je. Fizički i psihički. A još je teže kada nemate bebu."

"Bilo je trenutaka kada sam bila ljuta i pomislila zašto mi se uopšte stvara mleko kada nemam bebu koju bih mogla nahraniti? Zašto se budim usred noći zbog ovoga? Drugi deo mene osećao je da je to jedina stvar koja me povezivala sa Samuelom. Sigurna sam da je ponosan na mene."

"Na dan kada se trebao po pravilu roditi Samuel, donirala sam mleko u NICU, "banku mleka" u Americi - prvi i poslednji put. Hodanje hodnicima bolnice bio je još jedan korak u lečenju. I znam, osetila sam, da je Samuel bio tamo sa mnom." Siera i Li podižu nivo svesti o trisomiji 18 od tada se nadaju da će njihovo iskustvo naučiti druge i koristiti im.

