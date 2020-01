PRVA BRAČNA NOĆ MI SE PRETVORILA U PAKAO! Zbog onoga što mi je muž rekao tokom se*sa, satima sam PLAKALA u kupatilu!

Jedna žena doživela je veliku neprijatnost tokom prve bračne noći, a ono što je uradio njen suprug je i dalje muči. Odlučila je da svoju priču podeli sa celim svetom.

"Moj suprug je pokvario našu prvu bračnu noć nazvavši me imenom druge devojke dok smoimali se*s", požalila se mlada žena kolumnistkinji Deidre i tražila savet od nje.

"Zajedno smo tri godine i imali smo karipsko venčanje.On ima 28, a ja 26 godina. Bilo je tako romantično dok nije to rekao. Provela sam ostatak noći u kupatilu plačući."

"Stalno se izvinjavao i kune se da to nije bilo ništa. Ima prijateljicu s tim imenom koje je izgovorio, ali ne verujem da se tu nešto događa. Ipak, to mi se i dalje vrti u glavi. Bilo je odvratno. I samo gledanje fotografija sa venčanja me podseća na to."

"Naš se*sualni život bio je fantastičan, ali sada praktično ne postoji. On se pretvara kao da se ništa nije desilo, ali ja to ne mogu da uradim."

Deidre joj je odgovorila:

"Voliš ga, voli te i ne veruješ da te prevario. To je bitno. Kad god pomisliš na to, zameni ga s tri srećne uspomene na dan venčanja. Vrati se osnovama. Držite se za ruke, ljubite, budite prisni kad ste zajedno i izgradite put do ponovnog se*sa."

