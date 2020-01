SIN IM SE RAZBOLEO OD RAKA, PA SU DOŽIVELI ŠOK ŽIVOTA! Kad su mislili da ne mogu da se osećaju GORE, desilo se OVO!

Pobednici lutrije koji su kući odneli dva milijona funti, opisali su kako je prava proslava zapravo počela tri dana kasnije kada se njihov sin u potpunosti izlečio od karcinoma. Evanu Mekdonaldu (15) dijagnostikovana je vrsta raka koji se razvija u limfnom sistemu, delu imunološkog sistema.

Evan se prošle godine lečio od teške bolesti hemoterapijom, a ona se u potpunosti povukla tri dana nakon što su njegovi roditelji, Džon i Alison, osvojili na lutriji. Porodica je rekla da rečima ne može opisati svoju sreću.

"Kao da su se svi naši celoživotni snovi ostvarili u roku od tri dana. Kakav početak 2020. godine", rekao je 62-godišnji otac Džon.

"Svi uvek sanjaju kako će osvojiti na lutriji za Božić i razgovaraju o tome kako bi to bilo neverovatno", ispričao je Džon i dodao da on i njegova supruga Alison nikad nisu verovali da će im se to dogoditi. Alison je osećaj koji ju je obuzeo nakon dobijanja na lutriji i primanje vesti o izlečenju njihovog sina, opisala kao "najčudesniji osećaj ikad".

Kurir.rs/24sata.hr

