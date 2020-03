SAHRANIO JE SINA OD 12 GODINA, A POSLE 2 GODINE OTVORIO DUŠU: Čak sam ti našao vezu sa PMF, vidim te u svakom dečaku...

Sin novinara Domagoja Jakopovića (Ribafish) preminuo je pre dve godine, a Rok je imao samo 12 godina.

Na drugu godišnjicu Rokove smrti, Domagoj mu je na svom blogu posvetio dirljive reči koje gađaju ravno u srce:

"Oprao sam "klija", dobro, proprao sam ga, proverio gume, izvadio štošta ispod sedišta i uverio se da je sve spremno za izlet. Neke hrane će se uvek naći u frizu, sokove ćemo usput, a tebi je ionako uglavnom bilo svejedno gde idemo, samo da se ide, muva, bleji okolo. Ušli bismo u auto i krenuli… Verovatno bismo se danas klali oko ocena, zadataka, učenja, ja bih i dalje drobio kako treba učiti i da ti je to jedini posao, pokušavao dublje prodreti do tvojih misli, stideći se toga što si svetlosnim godinama bistriji i inteligentniji od mene i nekih mojih reliktnih, rolingstonskih razmišljanja i poimanja sveta. Ali u svakom sam trenutku dao najbolje od sebe i ono što i kako sam mislio da najbolje činim, pravio se važan, ponosan što te imam i što si tu kao neki novi, bolji i pametniji ja. Trebalo je to biti jedno sasvim korektno odrastanje, čak mislim da sam ti imao vezu za PMF, iako sam verovao u tebe i štedeo barem za Oksford. A onda se dogodilo to što se dogodilo i za što nikad neću imati objašnjenja. Ništa nema smisla, sve odlazi u nekakav mrak, bol, besmisao… Prošla je godina dana depresije i dna, nisam se milimetra pomerio, samo sam hteo da nestanem i nađem te negde, leći kraj tebe, zagrliti te. Stotine razgovora, jadanja, uteha, pokušavanja nalaženja objašnjenja. i na kraju ljudi koji su me uverili da trebam verovati u ono što mi oni kažu da bi mi bilo lakše i da bih pokušao živeti dalje. Tuga. Bol. besmisao, mrak, ali najlakše je bilo predati se", napisao je on i nastavio:

"Svaki put kad hodam gradom, vidim te u nekom klincu, čujem u dečjem glasu, osetim u igri, trku. Izbaci me iz takta, misli, života. Kad legnem, legnem s tobom, zagrlim te, nešto meljem dok ne zaspimo ili ti ili ja. Fališ, beskrajno fališ, mališa, ništa više nije isto, a onaj ko je rekao da vreme leči sve rane stvarno nema pojma o tome šta priča. I sad, novog 28. februara, palim Klija i krećem na izlet. Ide i moje devojka, svidela bi ti se, voli da kuva i da putuje, a tu je i naš psić, beba, u njega bi se odmah zaljubio - blesav, naivan i zaigran kao i tvoj debeli ćelavi stari. Upaliće auto od druge ili treće, izaći ćemo iz dvorišta na ulicu i krenuti na put. Iako je petak, biće to tebi u čast još jedan naš vikend, bazen, šuma, piknik ili što god, nebitno, biće to naš vikend pun smeha, "tata ja sam gladnova", novih geočinga, krpelja, modrica, blatnjavih patika. Biće to još jedan od onih dana kad bi me uveče onako topao i umoran zagrlio i rekao: "Tata, ovo mi je najlepši dan u životu"... Sutra će biti novi dan, radiću svoj posao, biti klovn Riba, pripremati se za nešto posvećeno tebi, za RokOtok. I zato, neću se predati, nego idem dalje, Roksa, jer imam još puno posla da uradim, kad se danas vratim, bacam se na posao i planiram novo leto i plivanje na nove destinacije i širenje priče o ljubavi prema Planetu i ljudima."

"Dao sam ti obećanje da ćemo obići svih pedeset ostrva i to će se i dogoditi, jer nikad nisam lagao i uvek bih ispunio obećanje. Odmaraj u toj nekoj dimenziji i znaj da te volim najviše na svetu. Tvoj tata", napisao je Domagoj Jakopović na svom blogu.

Foto: Printscreen/Instagram

