DANIMA NE IZVLAČITE GLAVU IZ FRIŽIDERA! Ako ovih dana izgledate BAŠ TAKO, grešite u ovih 6 stvari! PROMENITE RUTINU

U Srbiji je uvedeno vanredno stanje, kao i policijski čas od 17 do 5 sati zbog pandemije koronavirusa.

Svi manje ili više često osećamo nemir, anksioznost, strah. Kada tome dodate i smanjene društvene kontakte zbog izolacije, jasno je da ovaj period neizvesnosti i osamljenosti mnoge vodi u pogrešne obrasce ponašanja.

Mnogi od nas do sada nisu ni shvatali u potpunosti koliko nam znači rutina koju smo izgradili, koliko nam je bitno da nam dan ima neki okvir i koliko nam čak i najbeznačajnija interakcija sa ljudima doprinosi mentalnom zdravlju.

Strašne brojke i informacije naviru sa svih strana, ne možete da se vidite sa svojim prijateljima, ne možete da odete do radnje a da nakon toga pola sata ne provedete u potunoj dezinfekciji, konstantno pod stresom - mnogi ljudi zbog ovoga žale se da su u depresiji ili na ivici depresije.

TESTO SVAKI DAN Pastu je lako spremiti, uvek je ukusna i puna ugljenih hidrata koji nam makar na trenutak podignu raspoloženje. Ali oduprite se tom porivu - sada zaista nema izgovora da ne eksperimentišete u kuhinji. Sve te zdrave recepte koje ste čuvali znajući duboko u sebi da ih nećete spremiti jer nemate vremena sada zapravo možete da pripremite. Vreme će vam proći brže, uvrstićete nov recept u svoju ličnu kolekciju i osećaćete se bolje kada završite sa jelom. Testo i slatkiše ostavite kao nagradu jednom nedeljno kako se posle izolacije ne biste gorko kajali.

IZ SEDEĆEG U LEŽEĆI POLOŽAJ PA SUTRA ISTO Možda je i prijalo prva dva dana, ali sada je već svima jasno da je nemoguće ovako provesti svaki dan izolacije. Fizička aktivnost nije nužno vezana samo za teretane - postoji gomila vrlo pristojnih treninga koje možete da uradite i kod kuće.

NARUČIVANJE SVEGA Mnogi od nas kupovinom leče frustracije i tugu, a tehnologija nam je omogućila da čak i u izolaciji možemo da se odamo tom poroku jer će paket stići na kućnu adresu. Zato dobro procenite da li vam nešto zaista treba ili naručujete iz dosade. Sada imate vremena da sebi postavite takvo pitanje i nemate nikakav izgovor za impulsivnu kupovinu - svo vreme ovog sveta je pred vama da razmislite da li ćete zaista kliknuti na to dugmence.

ČITANJE SVIH INFORMACIJA O PANDEMIJI Pored toga što previše vremena provodimo uopšte ispred ekrana, drugi problem je što većina nas upija sve moguće informacije o virusu Covid-19. To može samo da doprinese anksioznosti i strahu. Izaberite jedan do dva izvora iz kojih ćete se informisati, a ostatak dana provedite u nečemu drugom. Psiholog i psihoterapeut Sanja Bjelac kazala je na veb konferenciji za pacijente "Tu smo" da ova joj se najviše javljaju koji nisu imali nikakva oboljenja, ni maligna ni dijagnostikovane psihijatrijske bolesti.

- Ono što stalno govorim jeste da nama iskustvo daje sigurnost. Mi kao svet u ovom trenutku nemamo iskustva, pogotovo nemamo to obraćanje toliko na to mentalno zdravlje. Ljudi koji su navikli da funkcionišu u kućnim uslovima, oni će verovatno podneti lakše ovu situaciju od onih ekstravernih koji su navikli da imaju aktivnosti od ujutru do uveče - kaže Bjelac.

RAD IZ KREVETA Rad od kuće svima deluje kao bajka - dok ne shvate da već danima nisu obukli ništa osim pidžame. Da biste sebe motivisali, a i da biste se osećali bolje i sprečili se da se posle završenog posla okrenete na drugu stranu u krevetu, najbolje bi bilo da ustanete u isto vreme kao i da idete u kancelariju, spremite se, obučete i sednete za sto. Tako ćete moći da se mentalno i fizički odvojite od posla kada ga završite.

DAN BEZ IKAKVOG SMISLA Ako sebi ne postavite zadatke i planove za taj dan, vrlo je verovatno da ćete ga provesti potpuno besmisleno, uglavnom u prejedanju i na društvenim mrežama. Zadajte sebi jasan plan i program i pridržavajte ga se kako ne biste sebi dozvolili da potpuno protraćite vreme koje ste mogli da iskoristite na mnogo zanimljivije stvari.

