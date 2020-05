OTKAZAO VENČANJE ČIM JE SAZNAO ZA OVAJ OBIČAJ! U mladinoj porodici to je normalno, a on od ŠOKA nije znao gde će pre!

Jedan mladić iz Velike Britanije spremajući se za dan kada će svojoj voljenoj izgovoriti sudbonosno "da", saznao je za krajnje neobičnu stavku koja se, što se tiče njene porodice - mora obaviti. Naime, on je dobio zahtev od mladine brojne porodice koji mora da ispuni prve bračne noći i ostao zatečen, a onda je rešio i da otkaže venčanje.

Naime, po tradiciji njene porodice, dok oni prve bračne noći budu "konzumirali svoju ljubav", on ibi svi stajali ispred vrata a onda im i aplaudirali pošto "obave posao". On za to nije hteo ni da čuje, pa je zahtev strogo odbio.

Navodno, nije želeo da se predomisli čak i kad mu je verenica predložila da se samo pretvaraju da spavaju zajedno kako bi udovoljili njenoj porodici.

