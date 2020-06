KOLEGA SE ŽALIO DA MU SE DEVOJKA UGOJILA, NE SREĐUJE SE I NEMA POSAO: Došao sam im u kuću, pa imao šta da VIDIM! ŠOK

Muškarac je sa svima podelio ono što mu je kolega ispričao o svojoj devojci, koju je na kraju i sam video.

Naime, kolega je pričao kako mu se devojka ugojila, ne doteruje se i ne radi.

"Jedan mlađi kolega mi se zadnje vreme stalno žali na svoju devojku kako ona ne radi ništa jer je sad ostala bez posla zbog virusa i kako se ugojila i ne doteruje se kao pre. Pre neki dan kolega zaboravi nešto na poslu pa me zamolio da mu odbacim to kad budem išao kući, znači banuo sam kod njih neočekivano. Ljudi moji, devojka je prelepa, ne znam kakva je bila pre, ali uopšte nije debela. Kosa uredna, solidno obučena, sve normalno. Kada sam došao, ona je peglala njegove stvari. Pozvala me da uđem na kafu. Na stolu kolači, voće, cveće u vazi. Sve uredno i čisto. Nisam puno stariji, nekih 15 godina, ali dođe mi ovog balavca da opalim ko sina svog, pojma nema šta ima, a ovamo se žali", napisao je muškarac.

Mnogi su komentarisali kako većina muškaraca želi nešto da ima sa strane i ne vrednuje osobu koju ima u kući.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Ispovesti, Foto: Profimedia

