POTROŠIO 22.000 EVRA NA PLASTIKU: Adam uradio trbušnjake i lice, a devojci ni poklon za rođendan! Sve je počelo OVAKO!

Adam Baroni (41) svojoj devojci Keli Mejers ništa ne kupuje, a umesto toga sav novac koji imaju izdvaja za estetske korekcije na sebi.

Ona s tim nema problem jer, kako kaže, najvažnije joj je da je on srećan.

Njen partner se toliko boji starenja da je postao opsednut odlascima na liposukciju, botoks i izbeljivanje zuba. Pre je vežbao u teretani šest puta nedeljno, ali je sada to srezao na samo dva i po sata nedeljno. Umesto toga odlazi i na hiruršku nadogradnju trbušnih mišića. Njegova devojka često u kupatilu pronađe otvorene bočice svojih krema, bronzera i sredstava za samopotamnjivanje jer se on poslužio njenom skupocenom kozmetikom. Najgore je, međutim, ujutru. Keli tvrdi kako njemu treba puno više vremena da se spremi nego njoj, čak i ako samo ide do prodavnice.

Na izgled je Adam potrošio vrtoglavih 22.000 evra, a napravio je liposukciju, "podebljavanje" pločica, osam tretmana ubrizgavanja botoksa i šest tretmana popunjavanja bora filerima i iscrtavanje obrva popularnom japanskom tehnikom.

Par se upoznao 2017. godine i već je tada Adam imao problema sa samopouzdanjem, brinuo se kako će izgledati sa 40 godina.

Bližio mu se 40. rođendan kada je ovaj čuvar odlučio da više neće imati pivski stomak. Već je pre toga svaka četiri meseca ubrizgavao botoks u čelo i vilicu.

