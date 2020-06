KOMŠIJE SU MU ISPRALE MOZAK, ALI ZA 2 SEDMICE ĆE IMATI DOKAZ: Žena sa mužem 8 godina, imaju bebu, a sad joj OVO TRAŽIO

Jedna žena sa svima je podelila anonimnu ispovest, u kojoj je otkrila da želi da se razvede od čoveka sa kojim je od prve godine fakulteta.

Naime, umesto da stane na njenu stranu, muž je rešio da posluša komentare komšiluka.

"Muž i ja imamo tamnu kosu i tamniji ten. Ćerka je plava sa svetlim tenom. Svi zezaju muža da je komšijino, te šale su mu toliko isprale mozak da sada želi da uradi test da utvrdi očinstvo. Strašno sam besna na njega, zar nakon 8 godina zajedničkog života on sumnja u moju vernost i stvarno misli da sam se j* po komšiluku", rekla je ogorčena žena, pa dodala:

"Blago je reći da sam razočarana i povređena. Sve sam mu to i rekla, i da nije problem da uradimo test, s tim da će ga on platiti (neće koristiti za to zajednički novac). Dete je naravno njegovo (za 2 sedmice će imati i dokaz), ali me njegovo nepoverenje toliko povredilo da razmišljam o razvodu. Ne znam da li burno reagujem, ali mi se toliko zgadio. Od prve godine fakulteta smo zajedno, izgradili život zajedno, pregurali teške trenutke, brak je skladan, srećni smo zajedno (barem smo bili). Sve mi se sada čini lažno sa njegove strane, ne znam šta da radim."

