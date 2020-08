DOLAZIM IZ CENJENE PORODICE, OSRAMOTIĆU IH AKO SAZNAJU: Devojka (23) tokom korone napravila ŽURKU, a sada je PREPLAŠENA

Jedna devojka koja je želela da ostane anonimna, potražila je savet stručnjaka kada je napravila veliki problem.

Naime, ona ima 23 godine, a iako treba da drži distancu, rešila je da ode na žurku sa drugaricama.

"Plešem u amaterskoj trupi sa nekim devojkama. Mi smo prilično uspešni - pa, bili smo do zaključavanja, radile smo u pabovima i klubovima, a ponekad i rođendanskim zabavama. Imala sam ludu noć s*ksa, ali bojim se da će se to vratiti i progoniti me. Prošlog meseca održale smo zajedničku zabavu sa momcima koje smo poznavali iz teretane. Svi smo prijatelji i, pre korona virusa, često bismo radili zajedno i družili se vikendom. Žurka je bila u klubu u blizini teretane. Bila je to sjajna noć uz ples i puno alkohola. Socijalno distanciranje je prilično zaboravljeno u tom trenutku. Moji roditelji nisu bili kući, pa sam ih pozvala da uđu. Pristala sam na neke prilično s*ksualne stvari. Ti momci imaju 26 i 28 godina. Kad su otišli, shvatila sam da mi brushalter nije tu. Sledećeg jutra sam poslao SMS jednom od momaka kako mi fali brus, a on je odgovorio: "Misliš na ovo?" U prilogu je bila moja fotografija na kojoj sam vezana i gola, dok mi neko maše brushalterom iznad glave. Kada sam rekla da mi treba natrag, samo mi je poslao emotikone koji se smeju i od tada nije odgovarao", rekla je devojka pa dodala:

"Moj brat je često u teretani u isto vreme kada i oni, plašim se da imaju još snimaka. Dolazim iz porodice koja je lokalno poznata i roditelji će me odbiti ako to saznaju. Znam da sam bio idiot, ali šta mogu učiniti da zaustavim objavljivanje slika na društvenim mrežama ili negde drugde na mreži?"

Stručnjak odgovara:

"Deljenje s*ksualnih slika krši zakon. Treba da idete pravo u policiju i da više ne komunicirate sa tim momcima. Kršili su zakon protiv voajerizma snimajući vas bez vašeg znanja ili pristanka, a čini se da postoji stvarni rizik da se slike podele, što predstavlja dodatno krivično delo."

