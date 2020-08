SAVETNICA JOJ SASULA ISTINU U LICE: Žena (37) vara muža sa tinejdžerom i ne može da prestane! Dobila SUROV ODGOVOR!

Žena (37) požalila se na svog muža kog vara sa mnogo mlađim komšijom.

Ona je potražila savet stručnjaka, ali verovatno nije očekivala surovi odgovor.

"Moj muž više ne pazi na svoj izgled, pije previše i nikad ne želi raditi ništa u društvu drugih ljudi. Ne izvodi me. Smeta mu kada pozovem prijatelje na druženje jer onda on ne može da gleda sport na televiziji", započela je žena koja je ušla u aferu sa susedom od 19 godina.

"Dečko ima lepo telo i podseća me na mog muža dok je bio mlađi. Jednog dana nije mogao da uđe u svoju kuću i pitao me može da li može da se istušira kod mene, na šta sam pristala. Donela sam mu peškir, a on je stajao go ispred tuš kabine. Okrenuo se prema meni i ja sam ga poljubila", prisetila se.

Mladić joj je priznao kako mu se ona sviđala od prvoga dana i vrlo brzo su završili u krevetu. Od tada se svaki dan viđaju. Muž joj radi do kasno, a ćerke nisu kući. Kaže da je srećna, ali ne zna šta da radi.

Savetnica je poručila čitateljki:

"Možete li zamisliti šta će vaše ćerke reći? Ili vaš suprug? Brak pun strasti i ljubavi ne događa se sam od sebe, za njega se treba potruditi. Prekinite s aferom. Recite mužu da ste nesrećni i poradite na vašem odnosu", odgovorila joj je.

