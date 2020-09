MLADU MAJKU (18) CEO SVET NAPAO: Ugušićeš svoje DETE! Evo čime hrani šestomesečnu BEBU!

Džejmi Li Gibson (18) doživela je pravu torturu kada je svoje dete hranila brzom hranom.

Džejmina ćerka koja ima šest meseci uživa u burgerima i krompirićima, a mnogi roditelji osudili su potez ove majke. Ona se, pak, brani tvrdnjom da je njena ćerka potpuno zdrava.

"Niko od mojih prijatelja nije rekao ništa negativno ni bezobrazno, ali komentari na moju objavu bili su ružni. Mnoge starije žene nisu bile oduševljene, ali ne smeta mi to, ipak ih ne poznajem", izjavila je mama nakon što su je brojni roditelji zasuli negativnim komentarima.

Beba je imala svega nekoliko meseci kada joj je majka, tada zaposlenica jednog lanca brze hrane, davala pržene krompiriće, a čim joj se pojavio prvi zub, s pet meseci, pojela je pola hamburgera. Iako su je prijatelji upozorili da se dete može ugušiti tako suvom i konkretnom hranom, majka se time ne zamara.

"Svako tko me poznaje zna da joj dajem brzu hranu i rekli su da je to opasno. Oni se više boje da će se dete ugušiti, ali ne vidim problem jer moja ćerka jede i voće i povrće. Uz to je još uvijek i dojim, tako da dobija dovoljno nutrijenata", objasnila je Gibson.

