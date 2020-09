MUŠKARCU PRETILI POLICIJOM ZBOG ONOG ŠTO JE KUPOVAO: Izašao iz radnje plačući, nazvali ga PERVERZNJAKOM, razlog je ŠOK!

Jedan muškarac kog su optužili da je perverznjak jer su ga ulovili dok je kupovao higijenske uloške za svoju suprugu.

Suprug je izjavio da se u auto vratio plačući, nakon što mu je u prodavnici prišla prodavačica i upozorila ga da će pozvati policiju.

Ispričao je da ga je supruga zamolila da joj na povratku kuću kupi higijenske uloške. Došavši u trgovinu, javio joj se kako bi proverio koji joj tačno ulošci trebaju.

"Slikao sam odeljak s higijenskim potrepštinama. Pokazao sam joj deo s proizvodima brenda koji je tražila kako bi mi pokazala koju vrstu da kupim. U jednom trenutku pored mene se stvorila prodavačica i rekla mi da je moje ponašanje neprikladno i da će me prijaviti. Supruzi sam javio da mi brzo pošalje sliku uložaka koji joj trebaju", ispričao je muškarac.

"Dok mi je ona slala poruku, prišli su mi poslovođa i prodavačica. Poslovođa me pitao šta to radim i rekao mi da je dobio dojavu da se neprikladno ponašam", rekao je muškarac koji im je počeo da objašnjava o čemu se tačno radi. No, to je samo pogoršalo situaciju", dodao je.

Dok je prodavačica vikala, njena kolegica mu je pomogla da pronađe proizvod koji je potom platio i izašao iz trgovine.

