ŽENA GA JE OSTAVILA, ON NAŠAO DRUGU KOJU VARA SA TREĆOM: To nije sve! Problemi su za ovog muškarca TEK POČELI!

Sredovečni muškarac (46) kog je supruga prevarila i ostavila zbog njegovog najboljeg prijatelja pre 10 godina, sada se našao u istom scenariju, ali sa zamenjenim ulogama.

Mislio je kako se nakon toga nikad neće oporaviti, ali ubrzo je u život ovoga ušla pet godina mlađa žena, s kojom je bio srećan neko vreme. Tokom jednog letovanja u Španiji, zbližili su se s još jednim parom - muškarcem u šezdesetim i njegovom 20 godina mlađom suprugom. Taj čovek kasnije je imao teži moždani udar, a žena je nastavila da brine o njemu.

foto: Profimedia

"Započeli smo aferu, koja traje već godinama", otkrio je ovaj muškarac, ali je njegova djevojka saznala je da ju je prevario i tada su krenuli još veći problemi.

Ona je sve ispričala njegovoj porodici i susedima. Iako se on ponudio da se iseli iz kuće i da prekinu odnos, ona nije htela i odlučila je da ostane s njim. Sada ona sve vreme pazi šta on radi i posmatra sve njegove postupke. Iako mu je stalo do partnerke, on želi da bude svojom ljubavnicom, a i ona s njim.

"Sve je samo maštanje, osim ako ste oboje spremni platiti neizbežnu cenu. Činjenica je da ne možete biti sa svojom ljubavnicom bez štete devojci i bez negativnih komentara svojih bližnjih. Jeste li spremni na to?", pitala je savetnica kojoj se muškarac obratio, pa nastavila:

"Vreme je da odlučite hoćete li ostati u vezi ili je prekinuti. Ako ćete biti zajedno, prestanite žudeti za nedostižnim i razgovarajte s devojkom o tome kako da usrećite jedno drugo", savetuje Sanders.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/TheSun, Foto: Profimedia

Kurir