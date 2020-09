BIO SAM UBEĐEN DA SAM GEJ DOK NISAM SPAVAO SA NAJBOLJOM DRUGARICOM: Muškarac rekao i roditeljima da voli MUŠKARCE, a usledio OBRT

Sem Vilkinson je sa svojih 18 godina priznao svojoj porodici i prijateljima da je gej. Međutim, jedna pijana noć promenila je sve i on se iznenada zaljubio u svoju najbolju prijateljicu i cimerku.

Nakon što je otkrio da je panseksualac, Sem je odlučio da svoju priču podeli s javnošću i time im poruči kako ne treba da ograničavaju svoju s*ksualnost.

"Krenuli smo kući iz izlaska, popili neko staro belo vino, jeli kebab i na kraju se srušili na kauč gledajući televiziju. I pre nego što sam to shvatio, sledećeg smo se jutra Ester i ja probudili goli u krevetu. Vodili smo ljubav. Sve mi je to bilo prilično zbunjujuće jer je Ester tri godine moja najbolja prijateljica te ujedno i cimerka. Zatim tu dodajte i činjenicu da sam otvoreno, glasno i ponosno govorio da sam homos*ksualac", rekao je, pa nastavio:

"Odmah sam znao da sam zaljubljen u tu devojku i to već dugo. Prvi put smo se sreli na poslu pre nekoliko godina i sigurno mogu reći da nismo kliknuli odmah. Mislio sam da je lepa, ali malo previše drska, plus njen engleski jezik još uvek se razvijao. U tako blistavoj jasnoći video sam koliko sam se zbog nje osećao posebno svakog dana, i ako bih se tako mogao osećati do kraja života, onda sam pronašao pravu ljubav. Jednostavno je sve došlo na svoje mesto. Odmah sam napustio tipa s kojim sam se viđao, odlučivši se za apsolutnu iskrenost, što je stvorilo jednu vrlo neugodnu situaciju."

Tokom sledećih nekoliko godina imao sam pregršt veza s muškarcima, nekih dobrih, nekih loših, nekih užasnih i nekih uobičajenih. Jednom kad sam diplomirao i preselio se u London, bilo sam pomalo ošamućen nedostatkom bliskosti prema bilo kojem od njih - i kao i većina ljudi koji su se zabavljali u ranim dvadesetim, i ja sam preispitivao vlastitu sposobnost voljenja. To je bila suština problema. Još uvek sam gledao na ljubav unutar ograničenja, pogotovo jer sam se nedvosmisleno označio kao homoseksualac.

Da sam malo prije bio spreman preispitati vlastitu s*ksualnost, shvatio bih da sam pans*ksualac. Panseksualnost je s*ksualna, romantična ili emocionalna privlačnost prema ljudima bez obzira na njihov pol ili rodni identitet. Mislio sam da završavam svoj osećaj usamljenosti priznanjem da sam homos*ksualac, da napokon pronalazim svoje mesto na svetu. No to nije bilo ni približno tako.

Trebale su mi tri godine prijateljstva s Ester da sruše te barijere i večno sam zahvalan na okolnostima zbog kojih sam se zaljubio u nju i proširio parametre svoje s*ksualnosti. Ester i ja upravo smo proslavili sedam meseci veze i znam da ćemo ih slaviti još puno, puno više.

