ĆERKA JE POČELA DA ŽIVI SA DEČKOM: Posetila sam ih, a tamo je stajala JEDNA ŽENA! Priznala mi je ko je, sad ne znam šta da radim!

Jedna zabrinuta majka obratila se savetnici za veze i s*ks Deidre nakon što je saznala da joj je ćerka u poliamoričnoj vezi.

"Živi s muškarcem i drugom ženom. Zabrinuta sam za nju. To traje već šest meseci. Dele krevet i imaju trojke ili moja ćerka ponekad ima odnose s drugom ženom", napisala je u pismu.

"Delovao mi je drago kada sam ga prvi put upoznala. Moja ćerka živela je kod njega posle mesec dana. Tokom mojih redovnih poseta primetila sam kako je tamo uvek još jedna žena. Mislila sam da im je prijateljica, ali bila je jako prisna s njih oboje. Jednom ju je muškarac zagrlio, a moja ćerka na to nije ni trepnula", otkrila je majka.

foto: Profimedia

"Rekla mi je da njih troje žive zajedno i da su u vezi. Bila sam zaprepašćena. Pitala sam je spava li tip s njom i drugom curom odvojeno, a onda mi je rekla da redovno imaju trojke. Finansira ih dečko, a njih dve ne rade. Sve što treba da radie tokom dana je da očiste kuću, kuvaju i operu odeću. Darežljiv je pa im dopušta da stalno koriste njegove kreditne kartice. Ono što me najviše brine jest to što njih dve ne koriste nikakvu kontracepciju. Sigurno će jedna od njih zatrudneti. Moju ćerku to ne brine. Kako da joj objasnim koliko nije srećna?", upitala je majka savetnicu.

"Znam da ti je ćerka odrasla i sama donosi svoje odluke, ali ovo mi sve zvuči kao da se devojke iskorišćava za s*ksualne usluge. 'Grooming' počinje nežno, a može se pretvoriti u kontrolu i nasilje jednom kada se žrtve uljuljkaju u osećaj lažne sigurnosti", upozorava savetnica, pa dodaje kako treba da je nagovori da počne koristiti kontracepcijske pilule i da je uveri da će uvek biti tu za nju.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/TheSun

Kurir