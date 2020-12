LJUBAVNI TEST ZA KRAJ GODINE! Odgovorite iskreno na 11 pitanja i saznajte da li ste u vezi sa SRODNOM DUŠOM

Krajem godine obično se preslišavamo gde smo, šta smo uradili, koje su nam želje... U vezi ste, ali niste sigurni da li je osoba sa kojom ste ona "prava". Pa proverite i u Novu godinu uđite sigurni u svoju ljubav...

Da li je osoba sa kojom ste u vezi vaša srodna duša, da li su trzavice koje imate znak da niste jedno za drugo ili su u pitanju normalne faze kroz koje prolaze svi parovi? Da li vaša veza posle svih izazova u 2020. ima šanse da odoli i narednoj godini koja nam donosi nove želje, nade, ali i strepnje...

Uradite test, zabavite se i razmislite o sebi i osobi sa kojom delite svakodnevicu.

1. Posle dugotrajnog čekanja u kafiću, šta biste rekli kad biste ugledali voljenu osobu?

a) srećo moja, napokon si tu!

b) gde si ti do sada?

c) opet kasniš, namerno ili to nešto treba da znači?

d) da li je bila gužva u saobraćaju?

2. Koliko puta godišnje se desi da jedno drugom pošaljete poruku u isto vreme?

a) mislim da nam se to nije nikada desilo

b) nekoliko puta, ali slučajno

c) često, to je dokaz da mislimo jedno na drugo u isto vreme

d) ne obraćam pažnju na to, pa ne znam

3. Kako voljenoj osobi izražavate ljubav?

a) zagrljajem u tišini, reči su suvišne

b) kupim neku sitnicu da podseća na mene

c) povremeno kažem dve slatke reči "volim te" ili tepam

d) svega pomalo, i poklona i lepih reči

4. Sa kojim životinjskim parom biste se uporedili?

a) pastuv i ždrebica

b) bogomoljka i pauk

c) slavuji

d) zec i zečica

5. Na koje mesto biste poveli partnera?

a) u diskoteku na zabavu do zore

b) na peščanu plažu uz zalazak sunca i zvuke gitare

c) u šetnju u prirodi

d) na večeru

6. U svetu brojeva, sa kojom brojkom biste uporedili sebe i partnera?

a) 11

b) 007

c) 50

d) 1.000.000.000.000

7. Koji animirani likovi bi najbolje opisali vas i vašu voljenu osobu?

a) Tom i Džeri

b) Lepotica i Zver

c) Pera Kojot i Ptica Trkačica

d) Štrumpfeta i Gargamel



8. Koje godišnje doba najbolje opisuje vašu vezu?

a) zima

b) leto

c) jesen

d) proleće

9. Koje voće vas ukusom podseća na partnera?

a) grejp

b) jagoda

c) limun

d) banana

10. Šta vas asocira na voljenu osobu?

a) ruža

b) nebo

c) gitara

d) srce



11. Koja boja vas podseća na vašu ljubav?

a) zelena

b) crna

c) plava

d) žuta

BODOVI

Odg. a) Odg. b) Odg. c) Odg. d)

1. - - 5-- 3-- 4-- 2

2. - - 2--- 4--- 5--- 3

3. - - 5-- 2-- 3--- 4

4. - - 3--- 2-- 5--- 4

5. - - 3--- 5--- 4-- 2

6. - - 5-- 2-- 4-- 3

7. - - 3-- 5-- 2-- 4

8. - - 3-- 4-- 2-- 5

9. - - 2-- 5-- 4-- 3

10. - - 4-- 2-- 5-- 3

11. - - 2-- 5-- 4-- 3

REŠENJE TESTA

OD 22 DO 34 BODA Srednja žalost

Žao nam je, ali vi niste sa osobom koja bi mogla da bude vaša srodna duša. Ipak, ne brinite se, ako vas ta osoba zaista čini srećnom, nema mesta panici i razloga za tugu. Vreme će verovatno pokazati da niste jedno za drugo, ali ni to nije razlog za nesreću. Svaka osoba ima neku svoju srodnu dušu. Ako sa jednom ne ide, doći će druga. Za ljubav ionako nikada nije kasno.



OD 35 DO 40 BODOVA

Zlatna sredina

Vi ste srećni pored voljene osobe. Možda to nije ona savršena, potpuna sreća o kojoj svi maštaju, ali zadovoljni ste. U svakoj vezi postoje trenuci koji nisu najlepši, ali oni dođu i prođu. Nemojte da vas demorališu i navedu da posumnjate u sve što ste gradili sa partnerom. Morate zajedno da rešavate probleme i da gradite sreću ponovo, i ponovo, jer je to jedini put do dugog zajedničkog života.



OD 41 DO 55 BODOVA

To ste tražili!

Obustavite potragu za srodnom dušom jer je ona pored vas. Uživajte u svojoj sreći i nemojte je kriti ni pred partnerom ni pred ljudima. Ne dozvolite da zbog sitnih neslaganja posumnjate u to da ste rođeni jedno za drugo. Lako ćete prebroditi sve poteškoće na koje ćete naići kroz život jer vas veže prava ljubav.



