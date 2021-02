HRANA VAM SE STALNO LEPI ZA TIGANJ? Uz ovaj trik vam se to neće ponoviti, evo gde pravite GREŠKU!

Često nailazite na problem da vam se hrana lepi za tiganj dok pečete i to vas nervira?

Onda sledi mučenje da je odlepite, da se sve ne raspadne, a na kraju sledi još i temeljno pranje, jer ribanje - naravno - nije dozvoljeno!

foto: Profimedia

Šta zapravo dovodi do lepljenja hrane i kako da izbegnete ovaj problem?

Možda ste i sami primetili kada stavite ulje u tiganj, kako krene da se zagreva, povlači se od središta posude ka ivicama. Jednom kad se to dogodi, hrana se zalepi za središte tiganja, zato što je tamo ostalo suvo mesto.

Zato morate da znati da je glavni problem što ste sipali suviše malu količinu ulja.

Kako biste izbegli ovaj problem, treba da primenite nekoliko stvari.

Prvo, sipajte malo više ulja. Drugo, uvek to ulje ravnomerno razmažite po celoj površini tiganja. Treće, polako zagrevajte tiganj da ne bi došlo do naglog povlačenja ulja. Četvrto, uvek kupujte tiganje sa debljim dnom, čak iako imaju teflonski premaz. To će pomoći da se ravnomerno zagreva i hrana u njemu se neće lepiti.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Lepaisrećna/M.M.

Kurir