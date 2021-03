TRIK KOJI KRIJU U RESTORANIMA: Devojka otkrila šta treba da uradite da vam ZELENA SALATA ostane sveža i do MESEC DANA! (VIDEO)

Blogerka Lama na društvenim mrežama otkrila je trik da sačuvate svežu zelenu salatu i do mesec dana.

Ona je objasnila šta treba da uradite kako biste sačuvali ovo povrće od propadanja. Komad salate napre staviti u teglu i napuniti je vodom do vrha. Nakon toga zatvorite poklopac i salatu ostaviti u frižideru. Salata može svežinu da zadrži i do mesec dana, a vodu u tegli je potrebno menjati svaka dva do tri dana.

foto: Printscreen/Tiktok/tastegreatfoodie

Dodala je i kako umesto poklopca možete staviti papirni ubrus, što će omogućiti da vazduhu da cirkuliše.

Lama je otkrila kako ju je ovaj trik naučio suprug, koji je radio u restoranu.

"Suprug me naučio kako da potopim šargarepu ili celer u posudu napunjenu vodom kako bi duže održavali svežinu. To radim od tada, ali nedavno sam zaključila da bi trebalo istu caku iskoristiti i za zelenu salatu. I ispalo je izvrsno. Ova metoda je jako dobra i osim što ćete sačuvati salatu suže svežom, ovako se baca manje hrane", zaključila je Lama.

foto: Printscreen/Tiktok/tastegreatfoodie

Kurir.rs/K.Đ/Buzzfeed

